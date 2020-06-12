Конный спорт, бокс, фотография: Леонид Бичевин рассказал о своих увлечениях и хобби

В недавнем интервью журналу «OK!» Леонид Бичевин
рассказал о своей семье, времени, проведенном на карантине и своих увлечениях. Оказывается, область интересов актёра не ограничивается кинематографом: Леонид попробовал себя в конном спорте, музыке и фотографии. И, кажется, не собирается останавливаться на достигнутом.
В детстве актёр занимался верховой ездой, чередуя конный спорт с занятиями боксом: «Я занимался с 11 до 14 лет верховой ездой. Сначала идет общая практика, ты учишься сидеть в седле. Выездка. Выездка у нас шла не как основной профиль, а как ознакомительный. Мы ездили по маршруту, надо было выполнять основные аллюры в определенные моменты: шаг такой, шаг бочком, назад сдавать, рысь и галоп. А потом начались крестовина и конкур. Конкуром я занимался три года, неплохо получалось. Но я, честно говоря, всё равно сутулый, потому что параллельно с конным спортом занимался боксом два года».
Актер признался, что играет на гитаре и собирается записать во время самоизоляции песню. На вопрос о том, почему в детстве у Леонида возникал интерес к таким разнообразным занятиям, он ответил, что никто его не заставлял посещать нелюбимые кружки.
«Кого-то, наверное, заставляли, меня не очень заставляли. Папы рано не стало, мне было 12, когда он погиб, а мама всегда на моей стороне была. Я говорил: «Мам, мне это надоело, я пошел туда». Наверное, этот момент обретения себя — он еще в процессе. Вообще, может быть, это процесс всей жизни. Тут еще такой вопрос, из разряда умения проигрывать, что ли».
На карантине актёр освоил еще одно хобби - теперь он занимается аналоговой фотографией: «Во мне много энергии, я не могу долго сидеть на одном месте, мне хочется куда-то двигаться, бежать, смотреть что-то новое, изучать, всё познавать. Тут фотографией увлекся, бегаю по окрестностям с форматной камерой 8х10.У меня есть латунный объектив такой прикольный. Я тут экспериментировал — снимал на позитивную бумагу. Знаешь, есть такой позитивный процесс, он придуман еще в середине XIX века, сейчас Ilford возобновили этот процесс: ты берешь не пленку, а бумагу и делаешь не негатив, который нужно потом через фотоувеличитель просвечивать и делать уже отпечаток, а этот вот лист проявляешь, еще раз засвечиваешь, и у него сразу изображение проявляется и становится позитивным — это называется негативно-позитивный процесс».
Также актёр рассказал о воспитании сына: «Я вот сейчас смотрю на своего сына Ваньку, ему 5 лет, почти 6, он скоро в школу пойдет, я понимаю, как важно для мальчика, чтобы рядом был папа или какое-то мужское плечо. Чтобы было кому учить принимать удары судьбы, поражения какие-то, чтобы уметь отряхиваться, вставать и идти дальше — наверное, я к этому недавно только пришел сам, хотя мне уже 35 лет. Надо быть стойким, терпеливым, понимающим, надо видеть, слышать и разбираться, иметь какое-то мужество, чтобы это могло передаться сыновьям».
По мнению актёра, самоизоляция не поменяла его жизнь всецело. Он не согласен с утверждением, согласно которому в замкнутом пространстве люди быстро надоедают друг другу. На помощь актеру приходит самоорганизация и стремление «не загонять близких под какой-то определенный формат».
«Ничего же не поменялось, кроме формата общения и распределения времени. Тут вопрос какой-то самоорганизации, что ли. В принципе, ничего не должно внутренне сильно перестраиваться. Понятно, что мы подстраиваемся под эти обстоятельства, но ведь невозможно им подчиниться всецело, взять и поменять жизнь из-за карантина. Мне кажется, это неправильно, ты сразу изменяешь свою ДНК и начинаешь пытаться изменить еще и своих близких, а они не хотят, например. Или наоборот, они пытаются тебя под какой-то формат загнать. Наверное, всё должно идти, как и шло, только в более замкнутом пространстве».
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