За кадром: Скандальные выходки Михаила Ефремова

Авария с участием пьяного Михаила Ефремова, унесшая жизнь водителя автофургона, стала отнюдь не первым случаем, когда пагубное пристрастие актера к алкоголю приводило к неприятным последствиям и конфликтам.
Пожалуй, наиболее известным до настоящего времени, был инцидент в Самаре. Михаил опоздал к началу спектакля, оказался на сцене в пьяном состоянии и начал оскорблять зрителей, сделавших ему замечание. Ефремов и в этот раз пытался оправдаться: в интервью Юрию Дудю он сообщил, что зал не был технически оснащен, артистам пришлось долго ждать выхода на сцену, а провинциальная публика и вовсе испортила и без того плохое настроение Михаила Олеговича. Это и стало причиной ответных и не очень цензурных реплик актера в адрес зрителя, которому было «плохо слышно».
«Там не было микрофонов, там не было света, поэтому мы сидели полчаса и ждали в гримах и костюмах, когда можно уже начинать. Потом мы начали, и где-то через минуту, как спектакль начался, мы и сказать еще ничего не успели, чувачок крикнул: «Не слышно!» Ну ляпнул я ему пару раз, потому что настроение действительно было очень плохое. По видео видно, что это подстава. Только начался спектакль, а тебе говорят: «Не слышно!» и снимают. Ну как ты будешь реагировать? Чего же вы раньше-то снимаете? Для чего? Потом снимать-то нельзя! Моя вина в том, что весь спектакль я периодически обращался к этому человеку, но это было смешно».
Позже Самарский инцидент даже обыграли в одном из выпусков юмористического шоу «Гражданин поэт». Поэт и журналист Андрей Орлов резюмировал, что «несмотря на склоки эти, Ефремов – лучший на планете, актерское святило мира, после Машкова и Де Ниро».
Также у Михаила возник конфликт с авиакомпанией AirBaltic, сотрудники которой сняли его с рейса Санкт-Петербург – Рига по причине нетрезвого состояния актёра. Штраф Михаилу, кстати, выписывать не стали, так как до дебоша на борту дело не дошло. На этот раз оправдание за пьянство Ефремова пришлось выдумывать его жене, Софье Кругликовой, которая заявила, что муж не выпивал, а просто изображал пьяного.
И всё-таки один дебош Михаила Олеговича был задокументирован. Во время 27-го кинофестиваля «Кинотавр» актера пришлось уводить из бара «под конвоем» охранников. В ресторане «Дионис» Ефремов в компании Александра Паля поднимал тосты за начало форума, а затем удалился в номер, переоделся в халат и вернулся в ресторан. Очевидцы вспоминали, что Михаил Ефремов изрядно выпил и даже приставал к официантке, едва успевающей приносить новую дозу горячительных напитков на стол. Позже артиста вывели из заведения и проводили до номера.
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