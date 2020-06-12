56-летний Игорь Жижикин
впервые стал отцом. Об этом актер рассказал порталу 7дней.ru
. Он скрывал эту новость полтора года.
«Я никому не говорил — у меня полтора года назад родился сын. Копия меня».
Ранее рассказавший о съемках в Голливуде
, Игорь признается, что несмотря на проживание в США, своей родиной он считает Россию.
«Родина у меня — Россия. Но я очень люблю Америку, я там много лет прожил. Когда я здесь, скучаю по Америке, а в Америке скучаю по России. И я считаю большим счастьем, что люди могут перемещаться по миру… А любовь для меня — тема сложная… Творческие люди всегда в любви. Обязательно нужно за ней гнаться. Иначе творчества не будет…»
Гостеприимство актера не знает границ, Игорь признается, что в его дом часто наведываются российские певцы и, если есть повод, иностранные коллеги.
«Дом я построил хайтековый, в 2007 году он даже завоевал премию в Лос-Анджелесе как один из самых стильных домов. Очень крутой дом прямо на каньоне, на пересечении дорог. Мне часто звонили: «Дома?» — «Дома». — «Сейчас заедем». Я разрешал всем друзьям, кому надо, снимать у меня и кино, и клипы. Певцы наши звонили: «Игорь, можно у тебя денечек подсняться?» У меня, конечно, есть телефоны многих голливудских звезд, но без дела звонить не принято… Вот я купил дом в Лос-Анджелесе и поселился в нем, выехал и вижу: из дома неподалеку выруливает Шайа ЛаБаф, с которым мы работали. Вот тогда я позвонил: «Привет! Слушай, у меня новоселье, ты зайдешь?» — «Да, зайду. Давай адрес». И он пришел вечером. Вот это — повод… А просто так — нет».
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