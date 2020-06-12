После обвинений в нетерпимости к трансгендерам Джоан Роулинг призналась, что пережила насилие

Недавно сообщившая о выпуске новой книги Джоан Роулинг
оказалась в центре скандала. Писательница прокомментировала статью «Создание равноправного мира после COVID-19 для людей, которые менструируют».
«Люди, которые менструируют. Я уверена, что было какое-то другое слово для этого. Помогите вспомнить. Жанщуны? Жинущики? Женще?»
Неудачную шутку писательницы восприняли серьезно и решили обвинить Роулинг в нетерпимости к трансмужчинам, ведь именно по отношению к ним используют сочетание «люди, которые менструируют».
За высказывание Джоан на нее ополчились многие знаменитости: Сара Полсон
попросила Роулинг заткнуться, а актер Зик Смит
заявил, что тоже менструирует.
Писательница решила объяснить свою позицию на личном сайте
.
«Если пола нет, то нет никакого однополого влечения. Если пола нет, то реальность, в которой живут женщины во всем мире, стирается. Я знаю и люблю трансгендерных людей, но стирание понятия пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь. Говорить правду — это не ненависть. Такие женщины, как я, десятилетиями сочувствовали трансгендерам, потому что они, как и женщины, уязвимы к мужскому насилию. Считать, что женщины вроде меня ненавидят трансгендеров, потому что они считают, что существует пол, — это вздор. Я уважаю право каждого трансгендера жить так, как ему комфортно. Я бы пошла их поддерживать, если бы их дискриминировали на основании того, что они трансгендеры. В то же время моя жизнь сложилась так, что я женщина. Я не думаю, что говорить так — это отвратительно».
В своем эссе Роулинг также задела тему насилия и призналась, что ее первый брак оказался не таким уж и простым. Писательница впервые решила рассказать о том, как пережила сексуальное насилие в двадцатилетнем возрасте и стала жертвой домашнего насилия в первом браке.
«Более 20 лет моя жизнь проходит на виду у публики, но я никогда публично не говорила, что пережила домашнее насилие и сексуальное насилие. Молчала не из-за стыда, что все это случилось со мной, а потому, что воспоминания травмируют. Также я чувствую ответственность перед своей дочерью, которой часть этой истории тоже касается. Недавно я спросила ее мнение, и она поддержала мое решение высказаться публично. С некоторым трудом мне удалось пережить свой жестокий первый брак, но сейчас я замужем за очень хорошим человеком. Однако шрамы, оставленные насилием, не исчезают. Моя постоянная нервозность — это наша семейная шутка. Подавленная безжалостными нападками трансактивистов в социальных сетях, я провела большую часть дня в тяжелых мыслях, поскольку воспоминания о сексуальном насилии, которому подверглась в 20 лет, нахлынули. Я отреагировала на унизительные слова, сказанные в адрес женщин. Я говорила о важности пола и до сих пор расплачиваюсь за это. Меня обвинили в трансфобии, назвали последними словами, требовали избить меня и убить. Один человек назвал меня Волан-де-Мортом. Огромное количество женщин справедливо боятся трансактивистов. Я знаю это, потому что из первых уст слышала много историй. Они боятся потери работы, травли и насилия... Все, о чем я прошу, — это чтобы сочувствие и понимание распространялось и на миллионы женщин, чье единственное преступление состоит в том, что они хотят, чтобы их мнения были услышаны без угроз и оскорблений».
ЛГБТК-организация GLAAD прокомментировала посты писательницы, заявив, что та искажает факты о гендерной идентичности и трансгендерах.
«В 2020 году нет никакого оправдания для преследования трансгедерных людей».
За трансгендеров вступился и Дэниел Рэдклифф
. Об этом он сообщил в своем эссе для «Проекта Тревора», организации, деятельность которой направлена на предотвращение самоубийств среди молодых представителей ЛГБТ-сообщества. Рэдклифф сообщил, что пожалел о своем участии в онлайн-чтениях «Гарри Поттера»
, организованных по предложению Роулинг.
«Трансгендерные женщины — это женщины. Любое утверждение об обратном стирает личность и достоинство трансгендерных людей и идет вразрез со всеми советами профессиональных ассоциаций здравоохранения, которые имеют гораздо больше опыта в этой области, чем Джо или я. Согласно «Проекту Тревора», 78% трансгендерных и небинарных молодых людей рассказали, что они подвергаются дискриминации из-за своей гендерной идентичности. Очевидно, что мы должны сделать многое, чтобы поддержать трансгендерных и небинарных людей, не лишать их идентичности и не причинять им дальнейшего вреда».
Хотя Эмма Уотсон
, ранее поддержавшая однополые браки
, не упомянула имя Джоан Роулинг в своем обращении, поклонники актрисы все же поняли, по какому поводу высказалась актриса.
«Трансгендерные люди — те, кем они себя считают. Они заслуживают того, чтобы жить своей жизнью, не подвергаясь постоянным сомнениям или утверждениям, что они не те, кем себя считают. Я хочу, чтобы мои трансгендерные фолловеры знали, что я, а также многие другие люди по всему миру видят их, уважают и любят их такими, какие они есть».
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