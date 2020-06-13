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Шэрон Стоун рассказала о двух случаях, в которых она чудом избежала смерти

13 июня
2020 год

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13 июня 2020
Шэрон Стоун приняла участие в записи подкаста Films to Be Buried With, где рассказала об инциденте, чуть не стоившем ей жизни. Опасность застигла актрису в стенах собственного дома. А виной всему было самое обычное природное явление - удар молнией.

Шэрон Стоун рассказала о двух случаях, в которых она чудом избежала смерти

«Я была дома. У нас там был собственный колодец. И я стояла у колодца, наполняла утюг водой. Одной рукой я держалась за кран, а второй - за утюг. И тут в колодец ударила молния, электрический ток прошел вверх по воде. Меня подбросило и отшвырнуло через всю кухню, и я ударилась о холодильник. Я была просто ошеломлена».

Актрисе повезло, что дома была её мама, которая быстро привела её в чувство: «Моя мама стояла надо мной и била меня по щекам, чтобы привести в чувство. Моё измененное состояние в этот момент сложно описать - это было так ...ярко. Потом мама затащила меня в машину и повезла в больницу. ЭКГ показало, насколько наэлектризовано было мое тело». В последующие десять дней актрисе несколько раз приходилось проходить процедуру ЭКГ.

Но это далеко не первый раз, когда актриса находилась между жизнь и смертью. Когда Шэрон было 14 лет, она чуть не умерла из-за веревки для белья: «Меня угораздило запутаться в веревке для белья, которая чуть не рассекла мою яремную вену».
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Шэрон Стоун рассказала о двух случаях, в которых она чудом избежала смерти фотографии
Шэрон Стоун рассказала о двух случаях, в которых она чудом избежала смерти фотографии
Шэрон Стоун рассказала о двух случаях, в которых она чудом избежала смерти фотографии
Шэрон Стоун рассказала о двух случаях, в которых она чудом избежала смерти фотографии
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