Шэрон Стоун рассказала о двух случаях, в которых она чудом избежала смерти

Шэрон Стоун
приняла участие в записи подкаста Films to Be Buried With, где рассказала об инциденте, чуть не стоившем ей жизни. Опасность застигла актрису в стенах собственного дома. А виной всему было самое обычное природное явление - удар молнией.
«Я была дома. У нас там был собственный колодец. И я стояла у колодца, наполняла утюг водой. Одной рукой я держалась за кран, а второй - за утюг. И тут в колодец ударила молния, электрический ток прошел вверх по воде. Меня подбросило и отшвырнуло через всю кухню, и я ударилась о холодильник. Я была просто ошеломлена»
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Актрисе повезло, что дома была её мама, которая быстро привела её в чувство: «Моя мама стояла надо мной и била меня по щекам, чтобы привести в чувство. Моё измененное состояние в этот момент сложно описать - это было так ...ярко. Потом мама затащила меня в машину и повезла в больницу. ЭКГ показало, насколько наэлектризовано было мое тело»
. В последующие десять дней актрисе несколько раз приходилось проходить процедуру ЭКГ.
Но это далеко не первый раз, когда актриса находилась между жизнь и смертью. Когда Шэрон было 14 лет, она чуть не умерла из-за веревки для белья: «Меня угораздило запутаться в веревке для белья, которая чуть не рассекла мою яремную вену»
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