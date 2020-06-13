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«Как тут отмажешься, когда все всё видели?»: Михаил Ефремов записал обращение к людям

13 июня
2020 год

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13 июня 2020
Михаил Ефремов записал видеообращение к людям, в котором просит прощения у семьи погибшего по его вине Сергея Захарова и заверяет общественность в том, что не собирается уклоняться от ответственности и избегать наказания.
«Как тут отмажешься, когда все всё видели?»: Михаил Ефремов записал обращение к людям


«Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать. Да и сейчас не знаю. Не знаю как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я всё равно прошу. Хотя знаю, что не простят. Я конечно помогу им всеми средствами, если примут. И если поймут, ну, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей, да и от всех тех, кто мне верил.
Вообще, непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое его семье. Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста, будут отмазывать. Нет, отмазываться, включать какие-то свои связи или знакомства не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все всё видели? Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех, простите, пожалуйста. Больше сказать нечего».

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«Как тут отмажешься, когда все всё видели?»: Михаил Ефремов записал обращение к людям фотографии
«Как тут отмажешься, когда все всё видели?»: Михаил Ефремов записал обращение к людям фотографии
«Как тут отмажешься, когда все всё видели?»: Михаил Ефремов записал обращение к людям фотографии
«Как тут отмажешься, когда все всё видели?»: Михаил Ефремов записал обращение к людям фотографии
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