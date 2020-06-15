Пирс Броснан рассказал, что коронавирус унес жизни его лучших друзей

США продолжает лидировать по числу зараженных коронавирусом. За все время в стране заболели более 2 000 000 человек. Среди тех, кто проиграл в схватке с новой болезнью, оказались и близкие друзья 67-летнего актера Пирса Броснана
. В интервью Parade Мagazine актер признался, что чувствует себя как на войне.
«Из-за COVID-19 я потерял двух друзей. Мы дружили более 45 лет. И я крестный отец сына одного из них. Неважно, где вы находитесь и какой бы безопасной на первый взгляд не была обстановка. Страшная угроза жизни по-прежнему существует. Вы должны продолжать толкать этот камень в гору, продолжать жить. Но мы на войне. Люди умирают»
, - рассказал актер.
Броснан надеется, что пандемия станет уроком для всего человечества. По его словам, люди должны бережнее относиться к планете и друг к другу.
Еще в самом начале карантина Пирс приостановил все рабочие проекты и изолировался в своем доме на Гавайях вместе с женой Кили Шэй.
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