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Пирс Броснан рассказал, что коронавирус унес жизни его лучших друзей

15 июня
2020 год

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15 июня 2020
США продолжает лидировать по числу зараженных коронавирусом. За все время в стране заболели более 2 000 000 человек. Среди тех, кто проиграл в схватке с новой болезнью, оказались и близкие друзья 67-летнего актера Пирса Броснана. В интервью Parade Мagazine актер признался, что чувствует себя как на войне.

Пирс Броснан рассказал, что коронавирус унес жизни его лучших друзей

«Из-за COVID-19 я потерял двух друзей. Мы дружили более 45 лет. И я крестный отец сына одного из них. Неважно, где вы находитесь и какой бы безопасной на первый взгляд не была обстановка. Страшная угроза жизни по-прежнему существует. Вы должны продолжать толкать этот камень в гору, продолжать жить. Но мы на войне. Люди умирают», - рассказал актер.

Броснан надеется, что пандемия станет уроком для всего человечества. По его словам, люди должны бережнее относиться к планете и друг к другу.

Пирс Броснан рассказал, что коронавирус унес жизни его лучших друзей

Еще в самом начале карантина Пирс приостановил все рабочие проекты и изолировался в своем доме на Гавайях вместе с женой Кили Шэй.
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Пирс Броснан рассказал, что коронавирус унес жизни его лучших друзей фотографии
Пирс Броснан рассказал, что коронавирус унес жизни его лучших друзей фотографии
Пирс Броснан рассказал, что коронавирус унес жизни его лучших друзей фотографии
Пирс Броснан рассказал, что коронавирус унес жизни его лучших друзей фотографии
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