Регина Тодоренко в день своего 30-летия попросила поддержать жертв домашнего насилия

Регина Тодоренко
, которая недавно оказалась в центре скандала
из-за своих неосторожных высказываний, на днях отметила 30-летие. Не обошлось и без праздничного поста
в Инстаграме. Телеведущая похвасталась тем, что оказалась на обложке журнала Marie Claire, вспомнила свое детство и поблагодарила родителей за большую поддержку.
«Я выросла в семье, где в меня верили. Случалось, я занимала 25-е место в турнире по бальным танцам, но мама говорила мне, что я самая лучшая и у меня все получится. Однажды я упала, разодрала белые рифленые колготки, разбила колено. Мама подняла меня и сказала: «Вставай, все хорошо, нет времени плакать, надо идти дальше», - написала Тодоренко.
«С детства я хотела стать известной и стала, несмотря на все препятствия, а их было немало – девочку из поселка Котовского, это окраина Одессы, никто не ждал с распростертыми объятиями в мире ТВ и шоубизнеса. Но я знала, что смогу, все зависит только от меня. Я выросла с установками «все в моих руках» и «нет времени на слезы, нужно идти вперед». По-другому не умею. Спасибо за это маме и всем женщинам в нашем роду, которые научили подниматься после падения»
.
Упомянула телеведущая и недавний скандал. Напомним, Регина в интервью осудила девушку, которая пережила домашнее насилие, за то, что она не смогла его избежать. После этого ведущая сама стала жертвой травли из-за этого высказывания.
«Я осознала, что моя позиция («сама виновата, а что ты сделала...») никак не поможет выйти из ситуации. Совершенно точно нет такого понятия – «заслужить насилие». Я захотела сама разобраться в вопросе домашнего насилия, обратилась к Анне Ривиной, главе центра «Насилию.нет», и представителям других фондов. Узнала, что все гораздо сложнее, чем мне казалось. Я поняла, с каким осуждением общества и близких сталкиваются девушки, как они сами себя винят в произошедшем, как им стыдно и больно, а главное – как отчаянно женщины нуждаются в помощи и защите, которых так часто не находят. Подробно обо всех моих выводах и масштабе вопроса домашнего насилия я рассказала в фильме: «А что я сделала, чтобы помочь?» на моем YouTube канале»
, - отметила Регина.
Ведущая призвала всех женщин держаться вместе и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.
«Главное, что я вынесла для себя из этой ситуации, – это понимание того, что все мы гораздо более хрупкие, чем нам кажется (не все зависит только от нас), и порой для решения проблем мы остро нуждаемся в помощи. Только взаимной поддержкой мы можем решать проблемы, тогда как слова осуждения их только усугубляют. Все это я испытала на себе»
.
Тодоренко написала, что самым лучшим подарком для нее будет помощь пострадавшим девушкам. Она поделилась ссылкой на сайт фонда «Насилию.нет», где каждый желающий может пожертвовать любую сумму. Регина сообщила, что уже вложила средства в апгрейд специального приложения и создание тревожной кнопки. Но после выпуска моего фильма в фонд обращаются в 6 раз больше, соответственно и помощи необходимо больше.
«Давайте поддерживать друг друга. Сегодня ты поможешь, а завтра помогут тебе!»
, - заключила Регина.
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