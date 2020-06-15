«Это мой второй дом»: Наталья Орейро оформляет российское гражданство

В интервью информационному агентству ТАСС
уругвайская актриса и певица Наталья Орейро
рассказала о том, что наконец-то решилась подать документы на получение российского гражданства. Процедуру оформления документов Наталья запустила в посольстве России в Аргентине. А началось всё с шутки Натальи в студии шоу «Вечерний Ургант»
, гостьей которого она стала год назад. Хотя о желании иметь российское гражданство Наталья обмолвилась ещё в 2018 году
.
«На самом деле, все началось с шутки, сочувствия. Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло. Но конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство.
Однажды я пошла в посольство по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении. Посмотрим, возможно, дай бог… На сегодняшний день у меня много российских паспортов, которые мне подарили поклонники, около 15. Но они не настоящие»
.
С Россией у Натальи особенные многолетние отношения - ещё со времен сериала «Дикий ангел»
артистка обзавелась в России огромным фан-клубом и начала регулярно гастролировать по стране:
«Вот уже 20 лет я практически ежегодно приезжаю в Россию, и с первого же визита в 2001 году я почувствовала большую духовную связь с этой нацией. Я почувствовала себя очень близкой с этими людьми, с их культурой и историей. История России - это очень мощная, большая история, полная храбрости, мужества, выносливости. Меня всегда восхищало не
только то, как преодолевают боль войн, но и проявление в искусстве. Я поклонница великих русских писателей и поэтов.
К тому же, не хочу звучать эгоцентрично, но благодаря концертам я путешествовала по российским городам, пожалуй, больше, чем многие русские! Я пересекла Транссибирскую магистраль, была в Сибири и на Урале. Фактически я была в России во все времена года: летом, зимой, я очень мерзла, я страдала от жары. Должна сказать, это не только самая большая страна мира, но и мой второй дом. Я его очень люблю»
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К 75-летию Дня победы в Великой отечественной войне Наталья сделала российским поклонникам подарок
, записав песню Булата Окуджавы
«Нам нужна одна победа».
«В 2002 году я посетила Волгоград, видела скульптуру Родина-мать. Я была очень впечатлена. И все больше стала интересоваться, что и как происходило в годы войны. Когда в этом году отмечалось 75-летие Победы, я почувствовала реальную потребность присоединиться к празднованию и спеть. Так как у меня много связей, я начала расспрашивать: "Как тебе эта песня? А эта?" Моя подруга Ангелина сказала мне: "Вот, есть хороший фильм, и в нем такая песня". Когда я услышала песню, она мне очень понравилась, а когда перевела слова, она меня зацепила еще больше. Она очень символичная и очень поэтичная. И очень грустная, к тому же, но полная храбрости. Знаю, что в фильме ее поет героиня бабушки Ивана Урганта. Я захотела ее спеть. Меня очень порадовало, что ее так хорошо приняли. Все было сделано от сердца, в простой манере, бесхитростно и по-домашнему. Я верю, что когда такие вещи искренние, прямые и с любовью, они находят путь к сердцу»
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Актриса призналась, что русский язык нравится ей гораздо больше, чем английский: «Мне проще понимать русский, чем английский. Большинство людей недоумевает, когда я говорю, что мне больше нравится русский язык, чем английский, что я понимаю русский лучше, чем английский. Нас, особенно латиноамериканцев, в своем роде "бомбардируют" информацией на английском: фильмы, музыка. Иначе говоря, в культурном плане они сделали большую работу, чтобы мы считали английский своим вторым языком. Однако я всегда любила русский. Так что мне не трудно его понимать, говорить на нем»
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Также Наталья упомянула о проекте, в котором хочет рассказать историю своей соотечественницы, работавшей в советской разведке.
«Это история, которая объединяет народы, к которым я так или иначе чувствую себя причастной. Моя семья родом из Испании, у меня есть испанское гражданство. Я родилась в Уругвае и отношусь к России как к братской стране. Это история женщины, испанки по рождению, которая приняла российское
(советское - прим. ред.) гражданство и много лет жила в Уругвае. Африка де лас Эрас, известная также под псевдонимом Patria, она работала в советской разведке в Южной Америке. Она захоронена в России с почестями и также важна для русской истории. Сейчас мы ищем возможность все это конкретизировать»
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