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«Паша превышал физическую силу»: Агата Муцениеце поговорила о домашнем насилии с Ксенией Собчак

15 июня
2020 год

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15 июня 2020
Агата Муцениеце продолжает гастролировать со своим разводом по разнообразным ютюб-шоу, раскрывая всё больше новых подробностей о семейной жизни с Павлом Прилучным. На этот раз актриса закрывала гештальт в шоу «Осторожно, Собчак!». Под вкрадчивым давлением Ксении Анатольевны Агата сделала очередной шажок в сторону детализации истинных причин развода с Прилучным. И судя по всему, применение физической силы - одна из этих причин:

«У нас всегда были страстные отношения, мы били посуду, кидались друг в друга тарелками. Эту грань сложно почувствовать, когда кто-то ее переходит. То есть наши отношения были изначально суперэмоциональными, это было даже весело: мы могли покидаться посудой, разбить съемную квартиру, потом вместе ее чинить... Ну это наши отношения, нам так было хорошо! Но, видимо, важно соблюдать границы... Это же понятно, что как бы ты ни дрался, мужчина сильнее».

«Паша превышал физическую силу»: Агата Муцениеце поговорила о домашнем насилии с Ксенией Собчак

О физическом насилии в семье стало доподлинно известно в апреле, когда актриса записала эмоциональное видеообращение после того, как Прилучный выгнал её с детьми из дома:

«Это был крик о помощи, это было на эмоциях. Видео было снято в состоянии эмоционального раздрая. Просто была ситуация, когда он выбросил мой телефон, и мне казалось, что если я сейчас не запишу видео, у меня не останется доказательств. Мне показалось, что огласка этого - будет спасением, и не только меня, но и вообще всех, кто молчит. Но это был эмоциональный порыв. Уже потом, когда прошло какое-то время, я поблагодарила его за то, что у меня не было телефона, если честно, потому что я поняла, что в тот момент лились рекой смс-ки, звонки журналистов, под дверь даже кто-то приходил. Потом я пожалела, что это сделала, мне показалось, что, наверное, не надо было выносить на публичность сор из избы, но что сделано - то сделано. Мне показалось, плюс этой ситуации в том, что тема домашнего насилия стала номером один. Та же Регина Тодоренко сейчас пожертвовала 2 миллиона рублей в фонд "Насилию.Нет".
Но это видео не было бы записано, если бы не было никакого насилия, это точно. Поднимать руку можно тоже по-разному. Паша превышал физическую силу - да».

«Паша превышал физическую силу»: Агата Муцениеце поговорила о домашнем насилии с Ксенией Собчак

«Я люблю этого человека и ни в коем случае не хочу показать его в дурном свете. Мы идеально сошлись на том, что я - идеальная жертва, он - идеальный преступник. Это работало какое-то время, сейчас это не работает. И то, что я выложила то видео, и другая женщина, которая будет с ним, должна просто задуматься, сможет ли она вести себя так, чтобы человек вел себя по-другому. Но это уже не моя история. Моя история - прожить это, проработать эту карму и выйти из нее».

Также актриса рассказала о разделе имущества: «Дом остается Паше, а мне квартира. Я не тот человек, который будет делить имущество. Даже если бы он мне сказал «Я забираю все», я бы сказала «Ну и ладно». Ему остается больше, но он и больше зарабатывает. Я заработаю. Жизнь не про это, не про дома, не про стены, не про коробки. Жизнь про другое - про счастье, про любовь. Она была - прекрасно, она ушла - грустно. Но делить коробку я не буду, если бы он сказал «Я забираю квартиру», я бы сказала «Ну и ладно».

Сейчас общение Агаты и Павла свелось к обсуждению нужд и интересов их общих детей. О том, что происходит в личной жизни без пяти минут бывшего мужа Агата не имеет ни малейшего понятия: «Он меня заблокировал [в соцсетях]. Я не знаю почему, надо спросить у Павла. Но общаемся мы регулярно, мы же родители. Наша главная задача теперь стать хорошими родителями, чтобы наши отношения не повлияли на малявок».

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«Паша превышал физическую силу»: Агата Муцениеце поговорила о домашнем насилии с Ксенией Собчак фотографии
«Паша превышал физическую силу»: Агата Муцениеце поговорила о домашнем насилии с Ксенией Собчак фотографии
«Паша превышал физическую силу»: Агата Муцениеце поговорила о домашнем насилии с Ксенией Собчак фотографии
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