«Я знаю, что существует рай»: Риз Уизерспун рассказала Николь Кидман об отсутствии страха смерти

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Актриса не держит зла на мужчину

Ингеборга Дапкунайте рассказала о домогательствах

Актеру почти не пришлось прилагать усилий

Алексей Воробьев рассказал Ивану Урганту о съемках в Голливуде

«Паша превышал физическую силу»: Агата Муцениеце поговорила о домашнем насилии с Ксенией Собчак

15 июня

«Это мой второй дом»: Наталья Орейро оформляет российское гражданство

Актриса рассказала о своих планах в интервью ТАСС