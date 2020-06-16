«Я знаю, что существует рай»: Риз Уизерспун рассказала Николь Кидман об отсутствии страха смерти

Николь Кидман
и Риз Уизерспун
дали интервью изданию LA Times
, в ходе которого успели задать различные вопросы друг другу. Одним из таких оказался вопрос религиозного характера.
Николь Кидман спросила Риз Уизерспун, думает ли та о смерти, попутно признаваясь, что сама очень часто размышляет о ней. Уизерспун сообщила, что знает, куда идет, поэтому ничего не страшится.
«Я о смерти не думаю, потому что я знаю, куда иду».
Николь позавидовала уверенности коллеги и заявила, что Риз ничего не боится. В свою очередь Уизерспун объяснила, что в детстве очень часто посещала церковь и пела в хоре. Именно благодаря воспитанию у актрисы появилось понимание её предназначения.
«У меня правда немного страхов. Есть время, есть цель и место, я не боюсь смерти, потому что я знаю, что существует рай. Я просто знаю. Я глубоко верю, что существует высшая сила. Я не знаю, что это именно, но я просто не боюсь умереть. У многих людей был тяжелый опыт с религией, а у меня нет. Я чувствую невероятное принятие. Я чувствую, что у каждого из нас есть свой дар, и мы все Божьи дети, и наша цель в этом мире — обнаружить дары, которые дал нам Бог».
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