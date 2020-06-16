Алексей Воробьев рассказал Ивану Урганту о съемках в Голливуде

Секрет успеха оказался предельно простым. Воробьев заявил, что всего лишь отправил самопробы и его пригласили принять участие в съемках сериала.
«Снял самопробы, отправил их, и меня взяли на роль, все предельно просто».
Во время первого съемочного дня актер встретился со своим коллегой и, как оказалось, продюсером проекта Стивом Каррелом.
«Встретили меня потрясно, на самом деле. Я приехал на съемочную площадку в шесть утра, нужно было мерить костюм, учить текст, потому что намечалась первая сцена со Стивом Каррелом как раз. Итак, я прихожу на съемочную площадку и первым человеком, которого я там встретил оказался как раз таки Стив. И он мне говорит: «О, Алекс, прекрасные пробы, ты молодец!». А я даже не ожидал, что он мои пробы смотрел, но он один из продюсеров данного проекта».
Алексей решил сделать селфи с актером, которым похвастался Урганту. Однако Воробьев тут же добавил, что Netflix держит в секрете все проекты, над которыми идет работа, поэтому даже желание выложить фото в сеть приходится согласовывать с руководством видеосервиса.
«Любой пост, который выкладывается со съемок, надо согласовывать».
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