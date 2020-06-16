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Ингеборга Дапкунайте рассказала о домогательствах

16 июня
2020 год

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16 июня 2020
Ингеборга Дапкунайте в программе «Однажды...» рассказала, что подверглась сексуальным домогательствам.

Ингеборга Дапкунайте рассказала о домогательствах

Вспоминая историю со скандалом вокруг Кевина Спейси, которого обвинили в домогательствах, Ингеборга вспомнила, как сама подверглась харассменту. Актриса не стала называть имени мужчины, ссылаясь на то, что ее память все стирает. Она также добавила, что не держит на него зла. Ингеборга вступилась и за Кевина Спейси, заметив, что оценивать подобные вещи «неблагодарное дело».

«У меня был похожий случай. Но я встретила этого человека через много лет, обида была не очень сильной. Со мной такое бывает: память стирает неприятности. Я не помню, с кем ссорилась».

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Ингеборга Дапкунайте рассказала о домогательствах фотографии
Ингеборга Дапкунайте рассказала о домогательствах фотографии
Ингеборга Дапкунайте рассказала о домогательствах фотографии
Ингеборга Дапкунайте рассказала о домогательствах фотографии
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