«У меня на тему брака стоит какой-то блок»: Зоя Бербер о замужестве и воспитании дочери

Недавно звезда «Реальных пацанов
» Валентина Мазунина рассказала о своем детстве, карьере и переезде в Москву
. Ее коллега по сериалу Зоя Бербер
дала интервью порталу 7дней.ru
, в котором рассказала о семье, увлечении актерством и разводе родителей.
Зоя заявила, что поступила на курс актерского мастерства в Пермском институте на спор.
«У моей мамы долгое время была фирма по продаже фильмов, вернее — видеопродукции. Можно сказать, что у меня вместо няни была видеокассета. И я в детстве очень много фильмов пересмотрела, особенно голливудских мелодрам 90-х годов. Они прекрасные, сделаны очень точно психологически, и я, будучи ребенком, легко туда погружалась. Смотрела все подряд и считаю себя вообще профессиональным зрителем… Если говорить об учебе, то училась я плохо. Очень. Постоянно отвлекалась, не могла сконцентрироваться. Меня больше всегда привлекали песенки-танцульки. «Хоть бы школу окончила», — постоянно говорила мама. На актерский курс я попала случайно — у мамы как раз в этот момент складывалась личная жизнь с актером театра. И как-то у нас с ним был разговор... Он очень серьезно относился к своей профессии, а я над этим смеялась, мол, ничего в этом серьезного нет. И он мне как-то сказал: «Ну а ты сама-то попробуй». А я отвечаю: «Да легко!» И поступила на спор на курс по актерскому мастерству в Пермском институте искусства и культуры».
Из-за раннего развода родителей, как призналась сама актриса, у нее нет понимания, что же такое «институт семьи». Бербер заметила, что ее это тревожит.
«Они у меня такие хитрые, так все обставили… Если у меня и бывали переживания, то с каждым переживанием появлялось что-то безусловно прекрасное — новая сестра или новый братик. Маша, Яша и Анечка. И это только по отцу. Я их очень люблю. Но вот сейчас, уже став взрослой, я понимаю, что нет у меня в голове такого, вот знаете, «института семьи». Я не боюсь остаться одна. Не боюсь каких-то новых эмоций, новых людей в своей жизни. Все из-за того, что в моей жизни не было семьи в классическом понимании. Я не знаю, что такое обычная семья. Меня это тревожит».
Бербер порассуждала о неполных семьях и заявила, что это совсем не плохо. Просто люди из неполных семей по-другому смотрят на многие вещи.
«Я не считаю, что это плохо, но люди, которые жили в полных семьях, — это совсем другое дело… Они с удивлением слушают мои рассуждения о семье. Я всегда считала, что человек рождается один и уходит один. Даже если есть дети, их нужно какое-то время вести по жизни, научить важному и отпустить. Они не обязаны дальше идти со мной. Навязывать себя я не буду никому. У каждого своя жизнь. И даже если повезло и ты нашел свою вторую половинку, она тебе не принадлежит. Не должно быть в отношениях никакой зависимости и давления. Я никогда не позволю, чтобы кто-то имел надо мной власть. Отношения имеют смысл, только пока есть эмоции, желания. Все только добровольно и по любви. Но это не значит, что, если отношения вдруг закончатся, я не буду мужчину уважать. В моей семье уж чему-чему, а уважению и доверию научили выше крыши, это просто 120-й уровень».
Зоя также ответила на вопрос о браке. Актриса считает, что для нее штамп в паспорте не так важен.
«Я не знаю, как к этому относиться, но у меня на тему брака стоит какой-то блок. Я вопрос замужества всегда обхожу стороной. Один раз мне сделали предложение выйти замуж, но я ответила: «Нет!»
Бербер вспомнила, как познакомилась со своим возлюбленным, и как между ними пробежала искра.
«Саша приехал писать сценарий для проекта. Он лучший друг Коли Наумова. Вот как-то мы глазками встретились, все и закрутилось. Это была очень яркая вспышка. И потом мы уже переживали каждый на свою тему. Правильно ли, что я встречаюсь с автором? Правильно ли, что он с актрисой? Как сложится дальше, ведь у нас одна работа? Но это уже потом. А первое время нас просто несло, эмоции зашкаливали».
Актриса рассказала и о своей дочери. Она уверяет, что ребенок на нее не похож: у них противоположные характеры. Но это даже успокаивает Зою.
«Надя на меня не похожа. Она любит платья, Эльзу из «Холодного сердца», волшебство. «Мама, пожалуйста, можно, когда я съем кашу, надену платье мое голубое?» Как-то мы с ней говорили про богатых и бедных, про возможность и невозможность что-то купить. Она послушала и стала немножечко кукситься. Спрашиваю: «Ты расстроилась?» — «Да, потому что у меня мало платьишек». Она девочка-девочка, и это прекрасно. Потому что моя боевая натура не давала мне покоя. Я даже учиться нормально не могла, мне надо было что-то все время делать. А она любит рисовать, у нее прекрасная фантазия, словарный запас для пятилетнего ребенка большой. Она размышляет, поет, уходит в себя, играет тихонько сама в игрушки, что-то придумывает. Классно. И не буду я из нее лепить какого-то другого человека… Хотя иногда говорю: «Ты — боец, давай, рано с утра встаем...» А ей трудно. Если она вырастет и станет «жар-птицей», значит — это ее».
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