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«Я случайно сжёг дом»: Павел Прилучный рассказал о своём детстве, первой любви и смерти отца

17 июня
2020 год

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17 июня 2020
В отличие от Агаты Муцениеце, которая вот уже третий месяц регулярно подкидывает общественности возможность со знанием дела обсудить её развалившуюся семейную жизнь, Павел Прилучный предпочитает не распространяться о личном. Однако актёр сделал исключение для проекта «вМесте», рассказав о своём детстве, характере, «знакомстве» с алкоголем, первой любви и многом другом.

«Я случайно сжёг дом»: Павел Прилучный рассказал о своём детстве, первой любви и смерти отца

О детстве

«Самое-самое детство было в Казахстане, оно было, конечно, прекрасное. Но начали щемить русских прям жётско, когда Советский Союз распался. Мама - хореограф, отец - бывший боксер. Трое детей, я самый маленький. Ничего не купишь. Дефолт. И уехали мы в Сибирь. Под Новосибирском посёлок городского типа Бердск. Это прям такая жесть-жесть. Особенно в 1990-х.
Я считаю, у меня было абсолютно счастливое детство. Я помню, что мы гуляли. Я пытался помогать родителям с самого детства. Мы там что-то машины мыли, занимались разгрузкой каких-то вагонов, помогали ящики какие-то грузить в магазины. Учебные дни, конечно, у меня были плотно расписаны. Мама с отцом делали так, чтобы максимально расписать, чтобы у меня не было вообще свободного времени. С утра музыкалка, днём школа, вечером бокс. И так каждый день».

О смерти отца

«Помню, что-то происходит на кухне. Я стою и ещё не понимаю, что происходит. И как раз брат женился только-только. И братан такой говорит: «Слушай, ну типа, теперь ты тут главный, теперь ты за мужчину». Я считаю, что это правильные слова, потому что они меня сподвигли на то, чтобы быть лидером. И может быть, если бы их не было, этих слов, я бы сейчас не сидел с вами и не записывал это интервью. То есть в какой-то момент это меня сильно очерствило внутри, то есть я понял, что надо как-то выкарабкиваться. Что тут я жить не хочу больше. Хочу зарабатывать деньги. Я хочу, короче говоря. У меня появилась такая “хочуха”, которая просто выедала право на голос. Право на то, чтобы жить».

«Я случайно сжёг дом»: Павел Прилучный рассказал о своём детстве, первой любви и смерти отца

Об одиночестве

«Я ненавижу одиночество. Не могу быть один, мне надо, чтобы кто-то был. Я даже работать не могу в одиночестве. Мне надо, чтобы кто-то там разговаривал, была какая-то движуха. У меня две собаки, кошки, рыбки - я вот так решил эту проблему».

О пожаре

«Я случайно сжёг дом. Люлей мне вставили конкретных. Мы жили в совсем таком прям курятнике, и купили домик рядышком. Но тоже хреновый. Зато там был огород и всё остальное. Планировали его как-то там доделать. Мне было лет 10-11, что-то с пацанами мы решили поиграть в пожарников. И поиграли. Не играйте в пожарников».

О первой любви

«Это был ещё садик. Мне лет семь было. Мы пошли качаться на качелях, я забыл, что мне домой надо к девяти. Уже было темно. И мы что-то там целовались. В семь лет! Я её там провожал куда-то домой. Пришёл домой веселый, и тут отец мне всыпал».

«Я случайно сжёг дом»: Павел Прилучный рассказал о своём детстве, первой любви и смерти отца

Об алкоголе и наркотиках

«Первый раз в школе я вообще попробовал спиртягу. Мы разбавляли спирт один к двум. Потом блевал дальше, чем видел. И всё. Так как я был какое-то время на спорте, никакого алкоголя больше не было. Мне прям как отрезало. И потом уже начал так потихонечку в институте - винишко, что-то ещё. Вискарика. Достаточно всё адекватно было. С наркотиками у нас там была такая история: мы жили в поселке городского типа, который в ста километрах от города, и там все маковые героинщики. И у нас было так: ты либо спортом занимаешься, либо ты в подъезде чисто с пацанами зависаешь. Мы, спортсмены, гоняли их жёстко».

О кумирах

«Брат был кумиром. Я прям хотел равняться на брата. Он такой молодец. За всё, за что ни брался - всё делал. Рукастый. Я вот за что не берусь - у меня всё ломается на**р. Я не могу, какие-то мелкие детали особенно. А он - вот у меня сломался телефон, он может его починить. Машину тоже. Как, б****?! И меня всегда это так восхищало!
Потом был кумиром Хабенский. Я прям хотел равняться на Хабенского».

Заветы и лайфхаки

«Ребята, найдите цель. Чего вы вообще хотите от жизни? Это самое важное - найти цель. И к ней идти. Вставать, падать. Опять вставать и опять делать. Только так можно жить и нужно жить.
Нельзя заниматься ни одной профессией, если ты её не любишь. А если тебе приходится - полюби её и занимайся. А иначе ты делаешь плохо и себе, и тому, кто твою работу принимает».

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«Я случайно сжёг дом»: Павел Прилучный рассказал о своём детстве, первой любви и смерти отца фотографии
«Я случайно сжёг дом»: Павел Прилучный рассказал о своём детстве, первой любви и смерти отца фотографии
«Я случайно сжёг дом»: Павел Прилучный рассказал о своём детстве, первой любви и смерти отца фотографии
«Я случайно сжёг дом»: Павел Прилучный рассказал о своём детстве, первой любви и смерти отца фотографии
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