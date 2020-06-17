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«Нельзя становиться судьями»: Театр «Современник» об аварии с участием Михаила Ефремова

17 июня
2020 год

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17 июня 2020
Чуть больше недели прошло с момента аварии, в результате которой, по вине Михаила Ефремова, погиб курьер Сергей Захаров. Актёра, который находился за рулём в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, отправили под домашний арест до 9 августа. Откуда он выступил с видео-обращением к общественности, заверив её в том, что не собирается избегать наказания за случившееся. Спустя неделю после ДТП с официальным обращением выступила администрация театра «Современник», одним из основателем которого был отец Михаила, Олег Ефремов. Сам Михаил не служит в театре, но на правах приглашенного артиста принимает участие в нескольких спектаклях.
Администрация театра призвала общественность не впадать в крайность осуждения и помнить о милосердии.

«Нельзя становиться судьями»: Театр «Современник» об аварии с участием Михаила Ефремова

«Наше молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей «Современника» — Михаилом Ефремовым. Он всегда был и остается неотъемлемой частью театра. Случившееся — огромная трагедия, наша общая боль, которую невозможно выразить.
Приносим свои искренние соболезнования семье погибшего Сергея Захарова. Надеемся, что его родным хватит сил и мужества, чтобы пережить утрату и сохранить светлую память о нем. Мы также желаем душевной стойкости Михаилу Ефремову и его родным.
В это невероятно сложное время мы хотим попросить всех вас оставаться великодушными, не впадать в крайность осуждения. Трагедия произошла, и повернуть время вспять не удастся, как бы ни хотелось. Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие — это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас».
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«Нельзя становиться судьями»: Театр «Современник» об аварии с участием Михаила Ефремова фотографии
«Нельзя становиться судьями»: Театр «Современник» об аварии с участием Михаила Ефремова фотографии
«Нельзя становиться судьями»: Театр «Современник» об аварии с участием Михаила Ефремова фотографии
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