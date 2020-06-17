Официально: Меган Фокс встречается с Колсоном Бейкером

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Администрация театра оправилась от шока через неделю после случившегося

«Нельзя становиться судьями»: Театр «Современник» об аварии с участием Михаила Ефремова

«Я случайно сжёг дом»: Павел Прилучный рассказал о своём детстве, первой любви и смерти отца

17 июня

«У меня на тему брака стоит какой-то блок»: Зоя Бербер о замужестве и воспитании дочери

Однажды актрисе сделали предложение, и она отказалась