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Официально: Меган Фокс встречается с Колсоном Бейкером

17 июня
2020 год

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17 июня 2020
О расставании Меган Фокс и Брайана Остина Грина стало известно в мае текущего года, после того, как Брайан официально подтвердил гулявшие с начала апреля слухи о разладе в семье. Слухи появились, когда папарацци заметили Меган Фокс в компании музыканта Колсона Бейкера, выступающего под псевдонимом Machine Gun Kelly. С Колсоном Меган познакомилась на съёмках фильма под рабочим названием «Midnight in the Switchgrass», после которых актриса вернулась с мыслями о разводе.

Официально: Меган Фокс встречается с Колсоном Бейкером

Брайан, рассказывая о расставании с женой в одном из выпусков своего подкаста «…With Brian Austin Green», утверждал, что с Колсоном Меган связывает всего лишь дружба. Но последовавшие за этим заявлением события подтверждают обратное.
Буквально через пару дней после новости о разводе Колсон Бейкер выпустил клип на песню Bloody Valentine, в котором Меган Фокс сыграла роль его диковатой зазнобы. А на днях папарацци засняли Меган и Колсона держащимися за руки и целующимися. По всей видимости, влюблённые перестали видеть необходимость в том, чтобы скрывать свои отношения.



Впрочем, Брайан тоже не теряет времени даром. В подкасте актёр признался, что расставание с женой даётся ему очень тяжело. Видимо, чтобы облегчить эту боль, Брайан нашёл утешение в обществе 25-летней модели Кортни Стодден, не особенно уворачиваясь от объективов папарацци.
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Официально: Меган Фокс встречается с Колсоном Бейкером фотографии
Официально: Меган Фокс встречается с Колсоном Бейкером фотографии
Официально: Меган Фокс встречается с Колсоном Бейкером фотографии
Официально: Меган Фокс встречается с Колсоном Бейкером фотографии
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