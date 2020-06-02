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Дарье Разумовской досталось сердце старшины, звезда и 1 миллион рублей

2 июня
2020 год

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2 июня 2020
На ТНТ завершился первый сезон реалити-сериала «Солдатки», победительницей которого стала Дарья Разумовская. Дарья родилась в Казахстане, откуда сначала переехала в город Кузнецк Пензенской области, а потом в Москву, где работает косметологом. В финале шоу девушке достались памятная брошь в форме звезды и 1 миллион рублей. К победе Дарья шла 2 месяца в компании 12 соперниц.

«Церемония награждения была для всех очень волнительной и когда капитан произнёс мое имя, я до последнего не могла поверить, что победила. «Солдатки» - лучшее приключение которое было в моей жизни. Я поняла, что могу всё. Что нет ничего невозможного!», - поделилась эмоциями Дарья.

Дарье Разумовской досталось сердце старшины, звезда и 1 миллион рублей

Девушке повезло вдвойне - вместе с деньгами она унесла с проекта сердце старшины. Впрочем, на его предложение Дарья не ответила согласием сразу, а обещала подумать.

Телеканал ТНТ запустил проект «Солдатки» совместно с Минобороны России. «Солдатки» — это первый реалити-сериал про девушек, которые попробовали реальную службу в армии. В каждой серии участницы сталкивались с новыми испытаниями, учились военным дисциплинам и пытались сформировать сплочённый коллектив.
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Дарье Разумовской досталось сердце старшины, звезда и 1 миллион рублей фотографии
Дарье Разумовской досталось сердце старшины, звезда и 1 миллион рублей фотографии
Дарье Разумовской досталось сердце старшины, звезда и 1 миллион рублей фотографии
Дарье Разумовской досталось сердце старшины, звезда и 1 миллион рублей фотографии
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