Джона Кьюсака арестовали во время протестов в США

Протесты в США, поводом к которым стала смерть темнокожего охранника Джорджа Флойда после грубого задержания полицейским, сопровождаются погромами и беспорядками. Полиция все более агрессивно реагирует на протестующих, среди которых оказались и звезды.
Издание Deadline
сообщает, что актер Джон Кьюсак
был задержан полицией. Кьюсак рассказал, что снимал горящую машину во время протестов, однако правоохранительным органам это не понравилось и они решили напасть на Джона.
«Они напали на меня с дубинками и ударили мой велосипед».
В мирных демонстрациях в разных городах успели поучаствовать Ариана Гранде
, Тимоти Шаламе
и Тесса Томпсон
. Этих звезд полиция не арестовала.
А вот Коулу Спроусу
повезло меньше. Во время протеста в Санта-Монике его задержали. Актер прокомментировал свой арест на странице в Instagram.
«Пока ненасытные медиа не свели эту тему к моему аресту, я хочу прояснить ситуацию: жизни черных важны. Мирный протест, беспорядки — это абсолютно законные формы протеста. Я был задержан, когда стоял в знак солидарности, как и многие в тот день в Санта-Монике. Нам дали возможность уйти, нам сообщили, что если мы не отступим, то будем арестованы. Когда многие развернулись, чтобы уйти, мы обнаружили еще одну линию полицейских, блокирующих наш маршрут».
Однако Спроус отметил, что в данной ситуации важнее всего привлечь внимание отнюдь не к его аресту, а к самой ситуации, в которой людям необходимо поддерживать друг друга.
«Последствия моего задержания — ничто по сравнению с другими участниками движения. Эта история вообще не обо мне. Это о том, чтобы встать рядом с другими, когда ситуация обостряется, обеспечивая поддержку, демонстрируя и делая правильные вещи».
На тему арестов и самой ситуации, ставшей поводом для выступлений по всей Америке, высказался Джордж Клуни
. Он написал эссе, опубликованное в издании The Daily Beast
.
Клуни считает, что США нужны системные перемены.
«Мы пока не знаем, когда эти протесты прекратятся. Мы надеемся и молимся, что в их процессе никто не погибнет. Но мы также знаем наперед, что практически ничего не изменится. Та ярость и разочарование, результаты которых мы видим на наших улицах, - это всего лишь напоминание о том, как мило мы как страна развились после ужасного темного пятна на нашей истории под названием рабство. Тот факт, что мы больше не продаем и не покупаем других людей, - совсем не повод для гордости. Нам нужны системные перемены в правоохранительных органах и судебной системе».
Клуни подытожил, что единственный способ справиться со всем этим - это выборы нового президента.
«Нет сомнений, что Джордж Флойд был убит. Это наша собственная пандемия. Она воздействует на нас всех, и спустя 400 лет мы по-прежнему не нашли от этого вакцины. Кажется, мы вообще перестали искать это лечение и просто пытаемся каждый раз справляться с этой травмой в индивидуальном порядке. И мы точно не справляемся. Так что на этой неделе, когда вы будете думать о том, что делать, чтобы решить эти проблемы, просто вспомните о том, кто создал их. Есть лишь один способ создать настоящие перемены в этой стране. Проголосовать».
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