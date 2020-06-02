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«Я живу так, как хочу»: Светлана Бондарчук о разводе, отношении к Паулине Андреевой, работе и хейтерах

2 июня
2020 год

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2 июня 2020
Светлана Бондарчук стала гостьей передачи «Осторожно, Собчак!». Она дала большое интервью Ксении Анатольевне, в котором рассказала о разводе с Федором Бондарчуком, своей работе и отношении к Паулине Андреевой.

«Я живу так, как хочу»: Светлана Бондарчук о разводе, отношении к Паулине Андреевой, работе и хейтерах

Об отношении к Паулине Андреевой

«Мы друг друга видели, и я всегда восхищалась ее красотой. Я ее впервые увидела в спектакле по пьесе Суркова «Околоноля», и она на меня произвела смертельное впечатление. Подумала: «Наконец-то красивая актриса появилась». И даже Феде об этом сказала. Она так органично смотрелась в этом латексном костюме, ей вообще идет раздеваться, показывать фигуру - настолько она красива. Я вперед Феди всем говорила, какая красивая актриса. А теперь, получается, какая красивая жена».

О разводе с Федором Бондарчуком

«Меня это совершенно не расстраивает, я достаточно легко отпускаю людей. Расстроюсь я только, если мы с Федей потеряемся. Для меня это человек достаточно важный, мы с ним прожили большой отрезок жизни и сформировались как личности… При разводе у нас не было споров - был диалог. У нас есть договоренность с Федором Сергеевичем, которую он абсолютно четко выполняет. У него новая семья, заботы, но у нас есть общий ребенок, который требует внимания. Я же живу так, как я хочу. Если захочу больше - буду больше зарабатывать».

О работе и зарплате

«Я 16 лет работаю главным редактором HELLO! и получаю где-то в районе 250 тысяч рублей в месяц. Кто еще кроме меня был главным редактором столько лет? У меня в журнале свои задачи: я делаю интервью, встречаюсь со звездами, рекламодателями. Я выстроила в команде четкие процессы, у меня есть моя правая рука, великолепный шеф-редактор Сева Иматович. Все работает. Есть совместный проект с Полиной Юмашевой и Наташей - салоны BuroBeauty. Есть Funny Studio - бизнес непростой, но бизнес…Люди часто видят во мне вселенское зло, считают, что я что-то своровала. Я никогда в жизни ничего не воровала. И Федору я благодарна за то, что он никогда не сидел на каких-то бюджетах. Я все зарабатываю сама, а некоторые вещи в моем шкафу висят по десять лет. И я нормально это все ношу».

«Я живу так, как хочу»: Светлана Бондарчук о разводе, отношении к Паулине Андреевой, работе и хейтерах

О жизни с Федором Бондарчуком

«Я вышла замуж за Федю, когда он не больше зарабатывал, был обычным парнем. Первые проекты я ему приносила. Я познакомилась с Мазаевым, затем познакомила его с Федей, и так и получился первый ролик. Мы же сами делаем своих мужчин, а они делаю нас. У меня тогда не было запроса на саморазвитие, а у сегодняшней спутницы Федора он есть. У них в этом плане коллаборация… Конечно, я тогда хотела, чтобы Федор меня снимал, но не случилось. Видимо, я настолько была близко, рядом с ним, что хотелось чего-то нового. Так бывает. Может быть, он не считал меня достаточно талантливой. Это уже к нему вопрос».

О реакции друзей на развод

«Меня очень расстроило то, что сделал Александр Роднянский, он написал чудовищный пост у себя в Instagram. Это было глупостью, я скажу так. Он написал про черно-белую жизнь, которая была у Феди до новых отношений. Новые отношения - это хорошо и всегда яркие эмоции, но он обидел моих детей. Я смотрю на такие вещи масштабно, я успешная молодая женщина, мне не надо ничего доказывать. Но я в этом смысле понимаю, что за мной стоят мои родители, дети, внуки, и он своими словами обозначил и их. И если бы он был уверен, что он прав, он бы потом не удалил эти слова. У нас с Федей было все-таки не черно-белое кино, а яркая и красивая жизнь. А когда умный интеллигентный мужчина делает такой пост… Я не разделяю мир на «мои друзья» и «его друзья». И меня расстроили люди в нашем окружении, которые это деление сделали, хотя мы с Федей никогда не просили никого принять чью-то позицию… Делать вид, что я причина каких-то его невзгод, мне кажется не совсем честным».

О настоящей фамилии

«Я никогда не была Бондарчук, у меня всю жизнь в паспорте фамилия Рудская, и я ею остаюсь. Но просто когда ты живешь с известным мужем, то, естественно, тебя все зовут по его фамилии. И не хочется никого поправлять»

«Я живу так, как хочу»: Светлана Бондарчук о разводе, отношении к Паулине Андреевой, работе и хейтерах

О нынешних отношениях с Сергеем Харченко

«Сережа Табунов - мой близкий друг, он ворвался в мою жизнь несколько лет назад, мы сделали много совместных проектов и остаемся друзьями до сих пор… Я на себя вечно больше наговорю, а глобально у меня не так много в жизни происходит. А то иначе можно было бы и про Дениса Симачева сказать, и про многих, с кем я прожила эти бурные три года, когда переехала жить на Патрики, пока не встретила Сергея Харченко. Но он, Сергей, строгий: один раз сильно расстроился, когда я очень нежно поздравила Сережу Табунова с днем рождения. Просто прислала ему сердечки, но оказалось, что мало кто воспринимает их как просто сердечки».

Об эйджизме и хейтерах

«Я никогда не скрывала свой возраст - это же со мной случилось, что теперь с этим делать?.. я знаю, что такое эйджизм, но редко с ним сталкиваюсь. То, что пишут в Instagram, это такая фигня. Правда, как-то я увидела пост Лены Миро и была в припадке гнева. Не помню, что она написала, но было понятно, что я безнадежно стара, дряхла и вообще все профукала. И меня она как-то этим задела, что мне даже захотелось написать ей ответ. И в этот момент мы с тобой, Ксюша, встретились, и ты сказала: никогда не надо этого делать. И я поняла, что ты права. Хейтерам я редко отвечаю, но если делаю это, то скорее для себя и скорее их подкалываю. Мне они особого вреда причинить не могут… я не жалею, что дала когда-то интервью Tatler, которое все обсуждали. И кстати, положительных отзывов на такие вещи всегда больше, просто агрессивная реакция заметнее. В 90% случаев она вызвана завистью. Люди должны просто получать удовольствие и заниматься своей жизнью».

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