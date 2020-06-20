Убийственная роль: Актеры, по вине которых погибли люди

Авария, которую спровоцировал пьяный Михаил Ефремов, продолжает обсуждаться в СМИ. Не каждый день по вине артистов умирают люди. Однако, не всем актерам удается обходить неприятности стороной: многие за своими плечами имеют не только опыт съемок у именитых режиссеров, но и груз вины за чужое здоровье, а порой, и жизнь. Именно о таких знаменитостях и пойдет речь дальше.
фото: Джулия Робертс и Нэнси Моутс
Виновницей в смерти единоутробной сестры стала Джулия Робертс. Именно так считает молодой человек покойной Нэнси Моутс, Джон Дилбек. Конечно, никакого физического насилия Робертс не совершала, но вот психологического, по мнению Джона, - предостаточно. Робертс высмеивала лишний вес своей сестры и припоминала ей ошибки юности, называя Нэнси наркоманкой. По словам Дилбека, актриса здорово перегибала палку, давая непрошеные советы и отпуская язвительные комментарии по поводу внешности сестры. Все это закончилось самоубийством - Нэнси умерла от передозировки в возрасте 37 лет. В предсмертной записке девушка отчетливо дала понять, что находилась в депрессии, причиной которой стали отношения с родственниками. Перечисляя тех, кто унаследует её имущество, Нэнси написала: «Моя мать и так называемые «сиблинги» не получат ничего, кроме памяти о том, что стали причиной самой глубочайшей депрессии, в которую я когда-либо впадала». Сама Робертс не даёт развернутых комментариев об отношениях с покойной сестрой. Так что остается только догадываться, так ли в действительности ужасны были комментарии Робертс по поводу внешности Нэнси, чтобы стать достаточным основанием для депрессии и самоубийства.
фото: Джим Керри и Катриона Уайт
В похожую ситуацию угодил Джим Керри. Возлюбленная Джима, с которой он встречался три года, визажист Катриона Уайт покончила жизнь самоубийством спустя неделю после их расставания. И в предсмертной записке покойная непосредственно обвинила во всем экс-бойфренда: «Ты делал для меня хорошие вещи, но ты окончательно сломал меня как личность, Джим. Я люблю тебя и делаю все, что ты хочешь. Но ты меня бросил, уничтожив все, что от меня осталось».
Родственники Катрионы подали в суд на Джима, ведь считали, что именно он поделился с бывшей возлюбленной выписанными на его имя психотропными веществами, от передозировки которых Уайт и скончалась. Она также заявила, что Керри не только «подсадил» ее на наркотики, но и заразил венерическими заболеваниями, а потом бросил. «Ты заразил меня ВПЧ, и ты должен хотя бы извиниться за это. Я позвонила адвокату, потому что я хочу, чтобы ты перестал вести себя так с девушками. Ты должен заботиться и уважать их, но со мной ты этого никогда не делал. Мой адвокат сказал написать мне это письмо, на самом деле, мне плевать, что скажут юристы… Раньше у меня не было ничего, но я хотя бы уважала себя и чувствовала себя счастливым человеком. Я любила жизнь, а ты познакомил меня с кокаином, проституцией, психическими расстройствами и болезнями».
Джим не стал церемониться с родственниками девушки и подал ответный иск, обвинив их в жадности и желании нажиться на смерти Катрионы. В феврале 2018 обвинения с Керри были сняты.
Актер Константин Кордо-Сысоев, снявшийся в эпизодах сериалов «Литейный», «Высокие ставки» и «Гастролеры», нанес своей жене, стюардессе Наталье, 69 ударов самодельной палицей, только 50 из которых пришлись в голову. Константин размозжил супруге череп, сбросил ее тело в реку и принялся отмывать свою запачканную одежду. Сам актер признался, что причиной такого жестокого убийства стала ссора. Однако позже выяснилось, что за ссорой стояла глубокая обида: актер откровенно завидовал заработку жены, ведь его возможность приносить в дом деньги была не такой регулярной. Наталья оплачивала и кредиты, и личные прихоти, а вот Константин, как творческая и импульсивная натура, остро переживал собственную финансовую несостоятельность. Именно поэтому он и решил избить и убить успешную жену. За убийство его приговорили к 11 годам колонии строгого режима.
фото: О Джей Симпсон и Николь Браун-Симпсон
Убить жену, оставить улики на месте преступления и не сесть в тюрьму за содеянное удалось актеру и спортсмену О Джею Симпсону. 12 июня 1994 года бывшая жена Симпсона Николь Браун-Симпсон и ее любовник были найдены убитыми в ее доме. На месте преступления была найдена окровавленная перчатка, вторую же перчатку нашли в доме спортсмена. Салон машины Симпсона был испачкан кровью. Все улики указывали на него. Судебное разбирательство стало самым скандальным и знаменитым, ведь убийца был темнокожим (к тому же всеобщим любимцем), а жертвы - белыми. Узнав об уликах, О Джей пытался скрыться от полиции и уехать из Лос-Анджелеса - полицейская погоня транслировалась по федеральным каналам. Когда дело дошло непосредственно до судебного разбирательства, присяжные признали О Джея невиновным. Правда, Симпсону позже все же пришлось сесть в тюрьму, но за другое преступление. В 2007 году Симпсон вместе с подельниками ворвался в номер торговца историческими спортивными трофеями Брюса Фромонга в Лас-Вегасе и забрал то, что, по его мнению, было у него украдено. О Джей частично признал вину, отсидел срок и был освобожден условно-досрочно, выйдя на свободу в 2017 году.
Еще одной звездой кино, свернувшей на кривую дорожку, стала советская актриса Валентина Малявина, сыгравшая в фильме Андрея Тарковского «Иваново детство». Актриса влюблялась, меняла мужей, играла в фильмах. Однако во время третьего брака она внезапно обнаружила себя не такой востребованной, как в начале своей карьеры. На Валентину давила и потеря двух детей: первого ребенка обманным путем Малявину заставила «преждевременно родить» мать, второй ребенок актрисы скончался в возрасте нескольких месяцев от инфекции. Валентина начала пить. Это пристрастие раздражало её третьего мужа Станислава Жданько. Супруги часто ссорились, и в результате одной из таких пьяных разборок Жданько получил несовместимое с жизнью ножевое ранение в сердце. Родственники Станислава долго не могли поверить в непричастность Валентины к смерти экс-супруга, поэтому спустя 5 лет после гибели в ходе пересмотра дела Малявиной всё же вынесли приговор. Актрису посадили в тюрьму на 9 лет, однако позже, в честь 70-летия революции актриса была амнистирована. С пагубной привычкой она так и не покончила, поэтому в новой пьяной драке с четвертым мужем уже она получила травму: благоверный выбил ей глаз, что привело к полной слепоте. Тем не менее, жизнь Валентины после этого сложилась совсем не трагично - бывшая сокамерница пристроила её в элитный пансионат, в котором она живет и по сей день.
фото: Дженнифер Грей и Мэттью Бродерик после аварии
Супруг Сары Джессики Паркер, Мэттью Бродерик, сыгравший бездельника Ферриса в фильме «Выходной день Ферриса Бьюлера», спровоцировал автомобильную аварию, в результате которой погибли люди. Инцидент случился во время отпуска в Ирландии, куда Мэттью поехал со своей возлюбленной, актрисой Дженнифер Грей. 5 августа 1987 года, будучи за рулём арендованного BMW, Бродерик, предположительно, запамятовав, что в Ирландии левостороннее движение, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем. Дженнифер отделалась лёгким испугом и травмой шеи, Бродерик сломал рёбра и ногу, а пассажирки из второго автомобиля (мать и дочь) скончались на месте от полученных травм. Бродерик попал под суд по обвинению в причинении смерти в результате опасного вождения, за что ему грозило до пяти лет лишения свободы. Позже актёру переквалифицировали обвинение на менее строгое (неосторожное вождение) и оштрафовали на 175 долларов. Подобный исход дела, разумеется, ужасно возмутил семью погибших.
Сам актёр после полученных травм утверждал, что ничего не помнит о дне аварии и не может объяснить, почему оказался на встречной полосе. Поскольку экспертиза показала, что Мэттью был трезв, появилась теория о путанице с левосторонним движением.
обсуждение >>