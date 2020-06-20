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Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

20 июня
2020 год

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20 июня 2020
Российский актер Михаил Ефремов, по вине которого 8 июня в дорожно-транспортном происшествии погиб человек, по результату психиатрической экспертизы признан вменяемым и дееспособным. Об этом сообщают агентства РИА Новости и «Интерфакс».

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

«Он действительно проходил психолого-психиатрическую экспертизу. Признан вменяемым», — рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах. Собеседник «Интерфакса», в свою очередь, отметил, что психиатр обратил внимание на употребление актером алкоголя и наркотиков и исключил необходимость в более глубоком стационарном обследовании Ефремова.

Михаил Ефремов давно известен своими скандальными выходками подшофе. 8 июня 2020 года, будучи в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения, он стал виновником автомобильной аварии на Смоленской площади. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров, позже скончавшийся от полученных повреждений в НИИ имени Склифосовского. Ефремов был отправлен следствием под домашний арест на 2 месяца, ему предъявили обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), по которой ему грозит наказание лишением свободы сроком от 5 до 12 лет.
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