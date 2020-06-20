Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с Брэдом Питтом

На днях голливудская актриса Анджелина Джоли
дала большое интервью британскому изданию Vogue
, в котором рассказала о том, почему приняла решение расстаться с Брэдом Питтом
.
«Я решила расстаться ради благополучия моей семьи
, - призналась Джоли. - Это было правильным решением. Я продолжаю фокусироваться на их благополучии. Некоторые воспользовались моим молчанием на эту тему, в результате чего дети увидели много лжи о себе в СМИ, но я постоянно напоминаю им - важно лишь, что они сами знают правду о себе и имеют собственное мнение. На самом деле, каждый из них очень храбрый и очень сильный
».
Также она рассказала о том, как в ее семье относятся к усыновлению. Анджелина воспитывает троих приемных и троих своих детей, которые после развода остались с ней.
«Каждый из них прошел прекрасный путь для того, чтобы обрести семью
, - поделилась актриса. - Важно открыто говорить обо всем этом, делиться с детьми. «Усыновление» и «детский дом» - это позитивные слова в нашей семье. Моим приемным детям я не могу рассказать о беременности, но могу поделиться с ними массой деталей о том путешествии, которое я проделала, чтобы найти их, и о том, что я почувствовала, когда впервые посмотрела каждому из них в глаза
».
обсуждение >>