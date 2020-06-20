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Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с Брэдом Питтом

20 июня
2020 год

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20 июня 2020
На днях голливудская актриса Анджелина Джоли дала большое интервью британскому изданию Vogue, в котором рассказала о том, почему приняла решение расстаться с Брэдом Питтом.

«Я решила расстаться ради благополучия моей семьи, - призналась Джоли. - Это было правильным решением. Я продолжаю фокусироваться на их благополучии. Некоторые воспользовались моим молчанием на эту тему, в результате чего дети увидели много лжи о себе в СМИ, но я постоянно напоминаю им - важно лишь, что они сами знают правду о себе и имеют собственное мнение. На самом деле, каждый из них очень храбрый и очень сильный».

Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с Брэдом Питтом

Также она рассказала о том, как в ее семье относятся к усыновлению. Анджелина воспитывает троих приемных и троих своих детей, которые после развода остались с ней.

«Каждый из них прошел прекрасный путь для того, чтобы обрести семью, - поделилась актриса. - Важно открыто говорить обо всем этом, делиться с детьми. «Усыновление» и «детский дом» - это позитивные слова в нашей семье. Моим приемным детям я не могу рассказать о беременности, но могу поделиться с ними массой деталей о том путешествии, которое я проделала, чтобы найти их, и о том, что я почувствовала, когда впервые посмотрела каждому из них в глаза».
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Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с Брэдом Питтом фотографии
Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с Брэдом Питтом фотографии
Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с Брэдом Питтом фотографии
Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с Брэдом Питтом фотографии
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