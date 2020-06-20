Александр Домогаров заявил, что не уважает зрителей, осуждающих Ефремова

На своей страничке в соцсети Instagram Александр Домогаров осудил общественность, осуждающую Михаила Ефремова за вождение в нетрезвом виде, повлекшее за собой смерть человека
. Через некоторое время актер остудил свой пыл и удалил посты, однако интернет, как известно, помнит все (орфография и пунктуация автора сохранены).
«Страшная Катастрофа, которая произошла с Мишей — лакмусовая бумажка которая показала отношение общества «людей» и это ужасно что произошло, МИША — ВИНОВАТ И СУДИТЬ ЕГО БУДЕТ СУД! И не нужно рассуждать о его жизни! А вы, осуждающие — не ПИЛИ, не бросали жен, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды, вы не посылали гневных писем, почему я а не он, вы не закапывали своих друзей ради себя, вы кормили всех своих детей?! И вы без ЛИЦ НА аватаре., прикрываясь страшными никами — ГОСПОДИ НАКАЖИ ЭТИХ СУЩЕСТВУЮЩИХ!!! Но не вы, которые делают вещи СТРАШНЕЕ. И ЖИВЕТЕ С НИМИ. И вы смеете осуждать! Вы — которые ТОПЧИТЕСЬ НА КРОВИ?!
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Далее Домогаров заявил, что у него больше нет желания выступать перед такими неблагодарными зрителями.
«У меня НЕТ НИКАКОГО ЖЕЛАНИЯ ВЫХОДИТЬ К ВАМ НА СЦЕНУ! Мы богема, мы увядшая культура, мы не несеем ничего хорошего. НЕ ХОДИТЕ В ТЕАТР! ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ — на мои спектакли. Я БОГЕМА И АРТИСТ КОТОРЫЙ вам И ВАШИМ ЧУВСТВАМ ОТДАВАЛ СИЛЫ, ЖИЗНЬ — Я НИКОГДА НЕ БУДУ К ВАМ ЗРИТЕЛИ ТЕПЕРЬ ЧУВСТВОВАТЬ УВАЖЕНИЯ
».
В следующей публикации Александр пригрозил, что все проклятия, которые люди допускают в отношении Ефремова, вернутся к ним бумерангом.
«Наконец то весь яд, который копили «люди» — от зависти ( что я так не могу), от всего что им не доступно- отсюда рождается жестокость, ненависть и желание растоптать в пыль того, о ком молчали, хихикали и аплодировали. В пыль, в кровавое месиво, только тогда «люди» успокоятся и скажут -… мы же за правое дело! Так ему и надо. Как его только не называли — упырь, подонок, алкашная тварь — ГОСПОДИ ЛЮДИ ОСТАНОВИТЕСЬ. Тете которая пишет с Алтая и требует казни — вернётся страшно. Поверьте мне! ПРЕКРАТИТЕ ТРАВЛЮ! МИХАИЛ ПОНЕСЕЕТ НАКАЗАНИЕ! Но не ваше!
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Ранее самого Домогарова тоже обвиняли в алкоголизме
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