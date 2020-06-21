Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Федор Добронравов уволился из Театра Сатиры

21 июня
2020 год

Лайфстайл >>
21 июня 2020
Федор Добронравов ведет активную творческую деятельность – он постоянно занят в съемках кинофильмов, а параллельно играет в театральных постановках. До недавнего времени актер служил в Театре Сатиры, однако решил оттуда уйти. По словам представителей театра, Добронравов сделал выбор в пользу кино и антрепризы.

Федор Добронравов уволился из Театра Сатиры

«Федор Викторович Добронравов подал заявление об уходе по собственному желанию еще в марте. Свое решение покинуть театр актер объяснил тем, что много занят в антрепризных проектах и кинематографе», - сообщили в театре.

Однако в Театре Сатиры также отметили, что Федор Добронравов пообещал доработать спектакль «Где мы?!...», в которой также принимает участие худрук Александр Ширвиндт.

Федор Добронравов уволился из Театра Сатиры

К сожалению, остальные спектакли в будущем придется отменить, либо же найти актеру замену. Сейчас как и другие учреждения культуры театр закрыт из-за пандемии коронавируса.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Папа сказал: помогать не буду»: Виктор Добронравов о семье и выборе профессии
персоны
Фёдор ДобронравовАлександр Ширвиндт
театры
Театр Сатиры

фотографии >>
Федор Добронравов уволился из Театра Сатиры фотографии
Федор Добронравов уволился из Театра Сатиры фотографии
Федор Добронравов уволился из Театра Сатиры фотографии
Федор Добронравов уволился из Театра Сатиры фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Елена Ефимовская
18 июня ушла из жизни актриса Елена Ефимовская.
Галина Дашевская
18 июня трагически погибла актриса Галина Дашевская.

День рождения >>

Наталья Варлей
Кирилл Гребенщиков
Людмила Иванова
Юозас Киселюс
Светлана Крючкова
Марина Майко
Александр Мохов
Елена Плаксина
Николай Токарев
Клаус Мария Брандауэр
Марцин Дороциньский
Крис Кристофферсон
Брюс Кэмпбелл
Трэйси Поллан
Эмманюэль Сенье
Мерил Стрип
все родившиеся 22 июня >>

Афиша кино >>

Убийства по открыткам
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер, экранизация
Великобритания, Норвегия, США, Швеция, 2020
О бесконечности
арт-хаус, драма
Швеция, Норвегия, Германия, 2019
Томирис
драма, исторический фильм
Казахстан, 2019
Где-то в другом месте
драма, комедия, мелодрама
США, Канада, 2019
После полуночи
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен