Федор Добронравов уволился из Театра Сатиры

Федор Добронравов
ведет активную творческую деятельность – он постоянно занят в съемках кинофильмов, а параллельно играет в театральных постановках. До недавнего времени актер служил в Театре Сатиры, однако решил оттуда уйти. По словам представителей театра, Добронравов сделал выбор в пользу кино и антрепризы.
«Федор Викторович Добронравов подал заявление об уходе по собственному желанию еще в марте. Свое решение покинуть театр актер объяснил тем, что много занят в антрепризных проектах и кинематографе»
, - сообщили в театре.
Однако в Театре Сатиры также отметили, что Федор Добронравов пообещал доработать спектакль «Где мы?!...», в которой также принимает участие худрук Александр Ширвиндт
.
К сожалению, остальные спектакли в будущем придется отменить, либо же найти актеру замену. Сейчас как и другие учреждения культуры театр закрыт из-за пандемии коронавируса.
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