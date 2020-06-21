Энсел Элгорт ответил на обвинения в сексуальном насилии

Звезда фильмов «Дивергент»
, «Щегол»
и «Виноваты звезды» Энсел Элгорт
оказался в центре скандала. Девушка, которая предпочла скрыть своё настояще имя, назвавшись псевдонимом Габби, обвинила атёра в сексуальном насилии.
Как рассказала Габи, инцидент случился в 2014 году, когда ей было 17 лет, а актеру – 20. На своей странице в Twitter девушка написала, что сексуальный контакт произошел против ее воли.
«Он не спрашивал меня, хочу ли я прекратить заниматься с ним сексом, причем, он знал, что это мой первый раз. Я рыдала от боли и не хотела продолжать, он сказал лишь: «Мы должны «взломать» тебя»
, - написала девушка.«Я не могла вырваться. Он заставил меня думать, что именно так должен выглядеть первый секс. Я была очень молода и ничего не понимала».
Габби даже предоставила доказательства: фото с Энселом, где она закрывает лицо рукой, а также скрин переписки из соцсети. Девушка также заявила, что Элгорт предлагал ей секс втроем вместе с его другом-танцором. Как утверждает Габби, после того случая ей понадобилась психологическая помощь.
Спустя сутки после активного распространения этой информации в интернете Элгорт отреагировал на обвинения. Актёр прокомментировал инцидент в Инстаграме
. По словам Энселя, отношения с некой Габби были короткими, а интимная близость произошла по обоюдному согласию.
«Я был шокирован тем, что на протяжении последних 24 часов пишут про меня в соцсетях. Не берусь утверждать, что полностью понимаю чувства Габби, но то, что она описывает, не соответствует действительности. Я никогда ни на кого не нападал. Правда в том, что в 2014 году в Нью-Йорке, когда мне было 20 лет, у нас с Габби были короткие и полностью согласованные отношения. К сожалению, я плохо справился с расставанием. Перестал отвечать ей, а это своего рода проявление незрелости и жестокости. Знаю, что это запоздалое извинение не освобождает меня от моего неприемлемого поведения, когда я просто исчез. Оглядываясь назад, чувствую отвращение и стыд за то, как я себя повел. Мне очень жаль. Знаю, что должен продолжать размышлять, учиться и работать над собой»
.
С 2012 года Энсел Элгорт состоит в отношениях со своей школьной возлюбленной, балериной с русскими корнями Виолеттой Комышан.
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