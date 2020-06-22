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«На курсе я считаюсь старой»: Мария Кравченко получает третье высшее образование

22 июня
2020 год

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22 июня 2020
Актриса и участница шоу «Comedy Women» Мария Кравченко дала большое интервью журналу OK!, в котором рассказала о третьем высшем образовании, своем амплуа и планах на будущее.

«На курсе я считаюсь старой»: Мария Кравченко получает третье высшее образование

Уже 15 лет актрису знают, как Машу Кравченко из Comedy Women. Однако в жизни она совсем другая. В интервью Мария рассказала, как родился образ той самой боевой Кравченко.

«Отчасти этот образ снят с моей подруги детства Саши. У нее тогда была кличка Коза. Она была жесткая, но справедливая. Комсомольск-на-Амуре, где мы тогда жили, был городом криминальным. В школу надо было ходить через пустырь, на котором неоднократно совершались изнасилования. Поэтому когда я затемно выходила из дома или возвращалась, у меня в одной руке был нож-бабочка, а в другой — газовый баллончик. В общем, классическая история для такого города в 90-е. А Саша ничего не боялась. Говорила: «Да убери ты свой нож, ты им всё равно никого не проткнешь, только поцарапаешься». Она часто провожала меня домой. Я с ней пару раз ходила на стрелки. Мы так и познакомились: Сашин (девятый) класс забил стрелку нашему десятому. Я, как королева дипломатии, пошла это всё разруливать (смеется), и так сложилось, что мы с ней оказались оппонентами. После этого мы с Сашей подружились».

О Comedy Women

«Для того чтобы проект жил, зрителя нужно всё время чем-то удивлять. И сейчас нужно понять, что мы можем ему дать дальше и хотим ли мы этого. Будет ли это коммерчески выгодно и так же смешно.
А в идеале должно быть смешнее, чем было. Поэтому на данном этапе телевизионный проект заморожен, но наша гастрольная деятельность не прекращается. Понятно, что в связи со сложившейся ситуацией часть выступлений отложилась, но скоро, надеюсь, они возобновятся. И поверьте, на концертах наши поклонники получают такой заряд энергии, какой не передашь ни через какой телевизор. Прямо мощь, как говорится. (Смеется.) Я тем временем открываю для себя новые горизонты и грани актерской профессии. А Маша, которую знают по Comedy Women и которая со мной пятнадцать лет, — она никуда не денется. Это огромный кусок — практически половина — моей жизни. Я вот сейчас говорю, а у меня мурашки по коже. Никогда не думала, что это будет двузначное число».

«На курсе я считаюсь старой»: Мария Кравченко получает третье высшее образование

О третьем высшем образовании

«По первому образованию я преподаватель английского, по второму — рекламщик. А теперь актриса. Заканчиваю Театральный институт имени Бориса Щукина. Осталось сдать последнюю сессию. Вчера в Zoom был экзамен по истории русской литературы. Мне достался билет «Лирический герой в произведениях Александра Сергеевича Пушкина».

«Здесь немножко другая кухня. Это классическая школа, и мне показалось, что будет интересно и полезно ею овладеть. Да, в идеале в театральный институт нужно попасть в 16 лет. Но в 16 я не поступила. Когда мы с мамой приехали в Москву, все места на бюджете уже были заняты. И мы решили, что платить 3 тыс. евро за обучение, которое не факт, что окупится в будущем, не совсем рентабельно. Я пошла в другой вуз, но видите, как сложилась судьба. Тогда не поступила, а сейчас появилось свободное время, и Костя предложил: «Попробуй! Поступишь — поступишь. Не поступишь — будешь жить как жила и, в принципе, в твоей жизни ничего не изменится». И я попробовала — на общих основаниях прошла все три тура плюс коллоквиум».

«На курсе я считаюсь старой. Хотя есть и постарше. Но это мужчины, и им можно. А я, как женщина в годах, играю в дипломном спектакле по трилогии Рыбакова «Дети Арбата» Софью Александровну Панкратову, маму главного героя. Но когда мы сдавали этюды к образам, еще до карантина, председатель кафедры сказал: «Слишком молодая у вас мама». Это была моя личная победа!».

«На курсе я считаюсь старой»: Мария Кравченко получает третье высшее образование

Об амплуа

«Все думают, что это острохарактерная героиня. Но в Щуке мне сразу сказали: «Понятное дело, в комедии здесь тебе нет равных, но ты сюда пришла за другим». В общем, оказалось, что я еще и пластическая актриса. (Смеется.) То есть могу и всплакнуть. И других заставить плакать».

О семейном амплуа

«Когда мы вместе с мужем, я ему говорю: «Я отключаю голову. Теперь давай всё ты. Веди меня. Контролируй». Это тот самый случай, когда каждой сильной женщине хочется побыть слабой. И мне рядом с Костей хочется быть просто женщиной, а не той всесильной, которая зарабатывает, решает проблемы родителей и вообще — всё и везде. Но это очень кратковременное состояние. (Смеется.) Обычно так. Он мне что-то говорит, а я: «Да, я знаю. Знаю. Знаю», пока он не взорвется: «Да что же ты всё знаешь!».
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«На курсе я считаюсь старой»: Мария Кравченко получает третье высшее образование фотографии
«На курсе я считаюсь старой»: Мария Кравченко получает третье высшее образование фотографии
«На курсе я считаюсь старой»: Мария Кравченко получает третье высшее образование фотографии
«На курсе я считаюсь старой»: Мария Кравченко получает третье высшее образование фотографии
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