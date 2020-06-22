Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся после 8 лет брака

Еще на заре пандемии коронавирусной инфекции эксперты в различных областях в один голос уверяли общественность в том, что результатом этого катаклизма станет ускоренный распад бесперспективных, отживших свой век отраслей, процессов и институтов (наряду с взрывным развитием перспективных). Очевидно, что этот принцип применим и к человеческим взаимоотношениям, если взглянуть на количество разводов в среде шоу-бизнеса. Видимо, режим самоизоляции оказался тем самым ведром холодной воды, окатившей тлеющие угольки семейного счастья. Остаётся только удивляться тому, насколько своевременно Агата Муцениеце запустила своё шоу «Честный развод»
. Претендентов на участие в котором с каждым днём становится всё больше.
О новом заезде в переполненный отель разбитых сердец объявили сегодня в Инстаграме Кристина Асмус
и Гарик Харламов
. Арстисты поспешили развеять грядущие спекуляции на тему того, что послужило причиной развода, утверждая, что принятое решение никак не связано со скандалом
вокруг фильма «Текст»
и пандемией коронавирусной инфекции. И попросили прессу не беспокоить их во время бракоразводного процесса.
«8 лет назад у нас начались отношения с Кристиной.
Хорошая цифра 8. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой, я надеюсь, всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаёмся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни - за нашу дочку. Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми и мы расстаёмся друзьями, с большим уважением друг другу.
Сейчас идёт бракоразводный процесс. Это непростой период для всех нас, поэтому я прошу прессу не беспокоить меня, Кристину и всех наших близких. А домыслов и догадок предостаточно будет в разных пабликах и форумах. Эту игрушку не отберёшь»
, - написал в своём Инстаграме
Гарик.
«К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся с Гариком. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом.
Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом.
Мы расстаёмся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить тёплые дружеские отношения во благо нашей дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители.
В любом случае это болезненный процесс и я прошу вас отнестись с пониманием к нашему решению. СМИ прошу не беспокоить, это бессмысленно. Никаких комментариев и интервью (во всяком случае пока) на эту тему не будет»
, - пообещала Кристина
.
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