Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся после 8 лет брака

22 июня
2020 год

Лайфстайл >>
22 июня 2020
Еще на заре пандемии коронавирусной инфекции эксперты в различных областях в один голос уверяли общественность в том, что результатом этого катаклизма станет ускоренный распад бесперспективных, отживших свой век отраслей, процессов и институтов (наряду с взрывным развитием перспективных). Очевидно, что этот принцип применим и к человеческим взаимоотношениям, если взглянуть на количество разводов в среде шоу-бизнеса. Видимо, режим самоизоляции оказался тем самым ведром холодной воды, окатившей тлеющие угольки семейного счастья. Остаётся только удивляться тому, насколько своевременно Агата Муцениеце запустила своё шоу «Честный развод». Претендентов на участие в котором с каждым днём становится всё больше.
О новом заезде в переполненный отель разбитых сердец объявили сегодня в Инстаграме Кристина Асмус и Гарик Харламов. Арстисты поспешили развеять грядущие спекуляции на тему того, что послужило причиной развода, утверждая, что принятое решение никак не связано со скандалом вокруг фильма «Текст» и пандемией коронавирусной инфекции. И попросили прессу не беспокоить их во время бракоразводного процесса.

Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся после 8 лет брака

«8 лет назад у нас начались отношения с Кристиной.
Хорошая цифра 8. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой, я надеюсь, всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаёмся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни - за нашу дочку. Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми и мы расстаёмся друзьями, с большим уважением друг другу.
Сейчас идёт бракоразводный процесс. Это непростой период для всех нас, поэтому я прошу прессу не беспокоить меня, Кристину и всех наших близких. А домыслов и догадок предостаточно будет в разных пабликах и форумах. Эту игрушку не отберёшь», - написал в своём Инстаграме Гарик.

Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся после 8 лет брака

«К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся с Гариком. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом.
Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом.
Мы расстаёмся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить тёплые дружеские отношения во благо нашей дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители.
В любом случае это болезненный процесс и я прошу вас отнестись с пониманием к нашему решению. СМИ прошу не беспокоить, это бессмысленно. Никаких комментариев и интервью (во всяком случае пока) на эту тему не будет», - пообещала Кристина.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Наталья Бардо и Марюс Вайсберг расстались спустя 5 лет отношений

Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после десяти лет брака

«Паша сказал, что я предатель»: Агата Муцениеце поговорила с Екатериной Варнавой о разводах
Поиск по меткам
развод/расставаниесоцсети
персоны
Кристина АсмусАгата МуцениецеГарик Харламов
фильмы
Текст

фотографии >>
Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся после 8 лет брака фотографии
Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся после 8 лет брака фотографии
Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся после 8 лет брака фотографии
Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся после 8 лет брака фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Как снимали войну. Выпуск 2

Скорбим

Виктор Чубаров
20 июня умер актер Виктор Чубаров.
Елена Ефимовская
18 июня ушла из жизни актриса Елена Ефимовская.
Галина Дашевская
18 июня трагически погибла актриса Галина Дашевская.

День рождения >>

Наталья Варлей
Кирилл Гребенщиков
Людмила Иванова
Юозас Киселюс
Светлана Крючкова
Марина Майко
Александр Мохов
Елена Плаксина
Николай Токарев
Клаус Мария Брандауэр
Марцин Дороциньский
Крис Кристофферсон
Брюс Кэмпбелл
Трэйси Поллан
Эмманюэль Сенье
Мерил Стрип
все родившиеся 22 июня >>

Афиша кино >>

Убийства по открыткам
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер, экранизация
Великобритания, Норвегия, США, Швеция, 2020
О бесконечности
арт-хаус, драма
Швеция, Норвегия, Германия, 2019
Томирис
драма, исторический фильм
Казахстан, 2019
Где-то в другом месте
драма, комедия, мелодрама
США, Канада, 2019
После полуночи
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен