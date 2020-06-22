Михаил Галустян, Фёдор Бондарчук и Михаил Шац поблагодарили медицинских работников

За последние несколько месяцев вымышленных супергероев из вселенных Marvel и DC потеснили самые что ни на есть реальные герои - медицинские работники всего мира, до сих пор ведущие неравный бой с коварной коронавирусной инфекцией. Ко Дню медицинского работника (21 июня) сорок звёзд отечественного шоу-бизнеса объединились под эгидой канала СТС, чтобы выразить свою благодарность врачам.
В видеоролике звёзды аплодируют медработникам и просят всех неравнодушных поддержать героев не только овациями, но и рублём. Сделать отчисления можно в одну из благотворительных организаций, оказывающих поддержку врачам: Фонд профилактики рака, фонды «Живой», «Созидание», «Лавка радостей», «Помоги.Орг», «Правмир» и AdVita.
Благодарность медикам выразили Фёдор Бондарчук, Михаил Галустян, Елена Летучая, Олеся Судзиловская, Михаил Шац и многие другие.
фото: Эвелина Блёданс, Софья Каштанова и Фёдор Бондарчук
Михаил Шац: «Акция СТС стала для меня логичным продолжением того, чем я занимался последние несколько месяцев. Дело в том, что я вхожу в попечительский совет фонда "Созидание", который с начала пандемии собирает средства на покупку СИЗ для медиков. В данный момент мы получили больше 71 миллиона рублей и помогли больше ста медицинским учреждениям по всей стране. Пользуясь случаем, хотел бы передать слова благодарности всем врачам в это тяжёлое для них время».
Елена Летучая: «Сегодня нам нужно поддержать тех, кто ежедневно поддерживает нас, рискуя жизнью. Врачи сейчас главные люди, переоценить их значение невозможно. Они исполняют свой профессиональный долг, несмотря ни на что. Хотя все мы понимаем, как им сейчас тяжело — физически и морально. Спасибо им за самопожертвование и ответственность».
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