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«Я шёл к этому лет двадцать, наверное»: Максим Лагашкин рассказал об истоках своего успеха

22 июня
2020 год

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22 июня 2020
За последний год звезда Максима Лагашкина загорелась ярче прежнего на небосводе российского шоу-бизнеса - актёру достались колоритные роли в сериалах «Шторм», «257 причин, чтобы жить» и фильме «Давай разведёмся!». В 2019 году у Максима было 11 проектов, но 2020 обещает быть более урожайным - актёр уже задействован в 14 картинах, 8 из которых в производстве. И хотя Лагашкина никак не назовёшь новичком в кино, сейчас он переживает то, что переживают начинающие звёзды - невероятный подъём в карьере. В интервью журналу «OK!» Максим рассказал о дружбе с Александром Робаком, поворотном моменте в карьере и об учёбе старшего сына в Лондоне.

«Я шёл к этому лет двадцать, наверное»: Максим Лагашкин рассказал об истоках своего успеха

С Александром Робаком Лагашкин познакомился во время учёбы в ГИТИСе. По окончании учёбы актёры несколько лет вместе служили в Театре имени Маяковского, а после ушли в кино и даже организовали собственную кинокомпанию «Синемафор». Актёры часто снимаются вместе, а роли в сериале «Шторм» были написан специально для них.

Так нам сказал Боря Хлебников: что когда они придумывали эту историю, то видели нас с Сашей. И даже пробы у нас были чисто формальные. Это так приятно, честно говоря, что такой режиссер тебе придумывает историю и реализует ее.

Отправной точкой своего нынешнего успеха и востребованности в кино Лагашкин называет роль в фильме «Аритмия» и сотрудничество с Борисом Хлебниковым как таковое: «Сам для себя я оцениваю это именно так. Может быть, был и какой-то другой поворот... Но Боря меня как будто перезапустил. От него исходит такая энергия и свет, это тоже очень влияет на многие вещи, на тебя как артиста и как человека. Поэтому я всё это связываю с ним и бесконечно ему благодарен. Я мечтал, чтобы было так, как сейчас, к этому и пришел. Но шел долго, лет двадцать, наверное. Еще один немаловажный фактор — у меня появился агент, Наташа Гнеушева, которая просто суперчеловек. Она решает абсолютно любые вопросы и делает так, чтобы я успел поучаствовать во всех проектах, которые мне нравятся. Правда, мне порой приходится существовать периодически в дороге, без сна, но я не жалуюсь, это нормально. Не представляю, как бы я сам со всем этим справился, это просто нереально».

«Я шёл к этому лет двадцать, наверное»: Максим Лагашкин рассказал об истоках своего успеха

«Я считаю, что всё складывается так, как должно, нельзя отказываться от этого. Я, конечно, стремлюсь к избирательности, но сейчас очень много предложений, от которых просто не могу отказаться. Я их ждал всю жизнь, и что, сейчас буду нос воротить, типа я занят, я подумаю? Нет, не буду думать. Буду сниматься. Придет момент, когда я почувствую, что пора сделать так, чтобы зритель по мне соскучился. А пока набираем обороты».

«Я шёл к этому лет двадцать, наверное»: Максим Лагашкин рассказал об истоках своего успеха

Старший сын Максима, 21-летний Савва пошёл по стопам родителей и поступил на актёрский факультет. Правда, альма-матер Саввы находится не в Москве, а в Лондоне: «Так исторически сложилось. Он с 13 лет учился в английской школе, сначала в Испании, потом в Британии. И когда пришло время получать высшее образование, конечно, он решил остаться там. Если есть возможность, почему бы и нет? Он сам изъявил такое желание. Я, честно говоря, наоборот, хотел, чтобы он учился в Школе-студии МХАТ или ГИТИСе, но сын сказал, что я сошел с ума, и улетел».
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«Я шёл к этому лет двадцать, наверное»: Максим Лагашкин рассказал об истоках своего успеха фотографии
«Я шёл к этому лет двадцать, наверное»: Максим Лагашкин рассказал об истоках своего успеха фотографии
«Я шёл к этому лет двадцать, наверное»: Максим Лагашкин рассказал об истоках своего успеха фотографии
«Я шёл к этому лет двадцать, наверное»: Максим Лагашкин рассказал об истоках своего успеха фотографии
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