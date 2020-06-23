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Джеймс Ван Дер Бик рассказал о пятом выкидыше жены

23 июня
2020 год

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23 июня 2020
Джеймс Ван Дер Бик, известный по заглавной роли в сериале «Бухта Доусона», поделился со своими подписчиками в Инстаграме болезненной историей. Джеймс и его супруга Кимберли Брук живут в браке 10 лет и воспитывают пятерых детей. Но за время семейной жизни Брук довелось пережить пять выкидышей. О четвертом выкидыше, который произошёл в ноябре 2019 года, актёру пришлось рассказать после того, как месяцем ранее он поспешил поделиться с подписчиками новостью о том, что Кимберли ждёт шестого ребенка. Выкидыш случился на пятом месяце беременности и чуть было не стоил Кимберли жизни: «Мы уже проходили через это, но никогда - на таком позднем сроке и с такими чудовищными, ужасающими последствиями для здоровья Кимберли», - написал тогда Джеймс.

Джеймс Ван Дер Бик рассказал о пятом выкидыше жены

Когда Кимберли вновь забеременела, супруги поддались вполне понятному суеверию и решили попридержать эту новость в секрете. Но на прошлых выходных, будучи на 17 неделе беременности, Кимберли вновь потеряла ребёнка.

«Пережив зверский, очень публичный выкидыш в прошлом ноябре, мы были счастливы узнать о том, что снова беременны. На этот раз мы держали новость при себе. Но на прошлых выходных это случилось снова, на 17 неделе… Душа, которую мы с нетерпением готовы были поприветствовать в нашем мире, преподала урок нашей семье, не присоединившись к нам в физическом теле.
Мы срочно отправили Кимберли в больницу на скорой, где она пережила очередную страшную ночь переливания крови. И пока я стоял в стороне, преисполненный благодарности к тем прекрасным людям, которые спасали ей жизнь, совершенно неспособный сделать хоть что-то для женщины, которую я люблю, кроме, разве что массажа ног и попыток согреть её - что-то проносилось в моей голове, снова и снова. Что-то, чем мне необходимо поделиться.
Мы должны заботиться друг о друге. Мир испытывает сейчас столько боли. Отрицание, шок, окоченение, злость - все эти старые шаблоны, за которые мы цепляемся, столкнувшись с глубокой травмой. И нет никаких слов, чтобы облегчить эту боль… Чтобы сделать этот процесс менее болезненным и ускорить реабилитацию. Но где путь выхода из этого? Он начинается с открытого, разбивающего сердце раздумья вот над этим вопросом: Как мы можем лучше заботиться друг о друге?
Всем семьям, проходившим через подобное…вы не одиноки».
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Джеймс Ван Дер Бик рассказал о пятом выкидыше жены фотографии
Джеймс Ван Дер Бик рассказал о пятом выкидыше жены фотографии
Джеймс Ван Дер Бик рассказал о пятом выкидыше жены фотографии
Джеймс Ван Дер Бик рассказал о пятом выкидыше жены фотографии
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