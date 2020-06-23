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«Подожди, ты еврейка? Но ты же такая красивая!»: Вайнона Райдер об антисемитизме в Голливуде

23 июня
2020 год

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23 июня 2020
В недавнем интервью Sunday Times Вайнона Райдер рассказала о роли в фильме «Дакула Брэма Стокера» и антисемитизме в Голливуде.

«Подожди, ты еврейка? Но ты же такая красивая!»: Вайнона Райдер об антисемитизме в Голливуде

На съемках фильма «Дракула Брэма Стокера» режиссер Фрэнсис Форд Коппола решил, что реакция Вайноны на превращение Гэри Олдмана в стаю крыс будет более правдоподобной, если актрису довести до настоящей истерики.

«Я должна была плакать. Фрэнсис пытался заставить всех орать то, что вывело бы меня из равновесия. Ричарда Гранта, Энтони Хопкинса, Киану Ривза. Но Киану отказался меня обзывать, Энтони отказался. Это просто не сработало. Я плакала в кадре по-настоящему? Нет, я и без этого смогла сыграть сцену».

Помимо этого актрисе частенько приходилось сталкиваться в Голливуде с антисемитизмом. Так, во время проб для проекта, название которого Райдер не уточнила, ей отказали в роли, ссылаясь на ее «слишком еврейскую внешность».

Однажды на одной из вечеринок Мэл Гибсон, узнав, что Вайнона Райдер имеет еврейские корни, пошутил, что она «беглец из печи». Такая шутка о холокосте не пришлась ей по душе.

Девушка часто слышит неуместные комментарии по поводу того, что она еврейка. И хотя она не относит себя к числу религиозных людей, это не отменяет того, что Вайнона считает себя еврейкой.

«Подожди, ты еврейка? Но ты же такая красивая!»
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«Подожди, ты еврейка? Но ты же такая красивая!»: Вайнона Райдер об антисемитизме в Голливуде фотографии
«Подожди, ты еврейка? Но ты же такая красивая!»: Вайнона Райдер об антисемитизме в Голливуде фотографии
«Подожди, ты еврейка? Но ты же такая красивая!»: Вайнона Райдер об антисемитизме в Голливуде фотографии
«Подожди, ты еврейка? Но ты же такая красивая!»: Вайнона Райдер об антисемитизме в Голливуде фотографии
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