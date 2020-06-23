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СМИ: Павел Прилучный встречается с Мирославой Карпович

23 июня
2020 год

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23 июня 2020
После принятия решения о разводе с Агатой Муцениеце Павел Прилучный начал встречаться со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Об этом сообщает Telegram-канал «Курятник».

СМИ: Павел Прилучный встречается с Мирославой Карпович

Хотя официальных заявлений от Мирославы и Павла не поступало, по слухам, Прилучный еще до бракоразводного процесса увлекся Мирославой. Актеры знакомы давно по спектаклю «Косметика врага». В окружении Павла говорят, что он действительно много времени проводит с актрисой.
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СМИ: Павел Прилучный встречается с Мирославой Карпович фотографии
СМИ: Павел Прилучный встречается с Мирославой Карпович фотографии
СМИ: Павел Прилучный встречается с Мирославой Карпович фотографии
СМИ: Павел Прилучный встречается с Мирославой Карпович фотографии
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