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Поклонники Меган Фокс объявили бойкот Майклу Бэю и Стивену Спилбергу

24 июня
2020 год

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24 июня 2020
Поклонники Меган Фокс, которая теперь официально встречается с Колсоном Бейкером, обсуждают неловкую шутку Джимми Киммела и бойкотируют режиссеров, использовавших сексуальность Меган, а затем уничтоживших ее карьеру.

На вечернем шоу Джимми Киммела Меган Фокс рассказала о съемках в эпизоде фильма Майкла Бэя «Плохие парни 2», в котором ей пришлось предстать перед зрителями в откровенном образе, несмотря на то, что ей было всего 15 лет.

«Меня выбрали на съемки сцены в клубе, я была одета в звездно-полосатое бикини, красную ковбойскую шляпу и на мне были шестидюймовые каблуки. Майкл одобрил это, но ребята из команды сказали ему: «Ей только 15, мы не можем посадить ее за барную стойку и дать ей бокал в руки». Тогда он решил эту проблему, включив в меня в сцену, где я танцевала под водопадом. Мне было 15, я была в десятом классе. Но это пример того, как работает мозг Майкла Бэя».

Поклонники Меган Фокс объявили бойкот Майклу Бэю и Стивену Спилбергу

Киммел язвительно пошутил о том, что у некоторых зрителей все же есть порядочность подавлять непристойные мысли при просмотре этого эпизода.

«Да, это пример того, как работает мозг каждого из нас. Но у некоторых из нас есть порядочность подавлять эти мысли и делать вид, что их не существует».

Сначала шутку Джимми оценили, а позже в интернете появились обсуждения, в которых фанаты Меган заметили, как неловко актриса чувствует себя после сказанного. Поклонники решили, что стоит бойкотировать голливудских режиссеров Майкла Бэя и Стивена Спилберга. Именно они, как считают фанаты Меган Фокс, сначала навязали Меган образ сексуальной девушки в «Трансформерах», а затем уничтожили ее карьеру.

Сама Меган написала пост, в котором призвала не ополчаться на режиссеров.

«Я знаю, что в сети разгорелась дискуссия вокруг моего опыта в Голливуде и последующего неправильного использования этой информации прессой и обществом в целом. Хотя я очень ценю вашу поддержку, я чувствую, что надо уточнить некоторые детали, поскольку они были утеряны при пересказе событий. Мне было около 15 или 16 лет, когда я снималась в «Плохих парнях 2», и есть несколько интервью, где я поделилась историей, как меня выбрали для сцены. Однако важно отметить, что, когда я проходила прослушивание в фильм «Трансформеры», мне было 19 или 20 лет. Я сделала свою работу, притворяясь, что знаю, как обращаться с гаечным ключом, стоя у «Феррари». Это было на парковке студии Platinum Dunes, там было несколько других членов команды и сотрудников, и мне ни разу не предлагали раздеться или что-то в этом роде. Я уже не была несовершеннолетней, и меня не заставляли мыть машину. Какие бы мнения ни складывались вокруг этих эпизодов, мне бы хотелось, чтобы они базировались на фактах. Пожалуйста, услышьте меня, когда я благодарю вас за вашу поддержку. Но эти конкретные случаи были несущественными в долгом и трудном пути, в ходе которого я пережила некоторые действительно мучительные моменты в этой безжалостной женоненавистнической индустрии. Есть много имен, которые заслуживают того, чтобы их бойкотировали прямо сейчас, но они хранятся в глубине моего сердца. Когда дело доходит до моего непосредственного опыта с Майклом и Стивеном, то я никогда не сталкивалась с чем-то с их стороны, что можно было бы назвать сексуальным домогательством или оскорблением».

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Поклонники Меган Фокс объявили бойкот Майклу Бэю и Стивену Спилбергу фотографии
Поклонники Меган Фокс объявили бойкот Майклу Бэю и Стивену Спилбергу фотографии
Поклонники Меган Фокс объявили бойкот Майклу Бэю и Стивену Спилбергу фотографии
Поклонники Меган Фокс объявили бойкот Майклу Бэю и Стивену Спилбергу фотографии
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