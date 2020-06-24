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«Мне очень повезло, что я был знаком с Настасьей Кински»: Андрей Кончаловский рассказал о своей работе в США

24 июня
2020 год

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24 июня 2020
В 1980 году Андрей Кончаловский уехал в США, имея на своём счету Гран-при кинофестиваля в Карловых Варах за фильм «Романс о влюблённых» и Гран-при Каннского кинофестиваля за четырехсерийную мелодраму «Сибириада». О том, как развивалась его карьера в Голливуде, и какую роль в этом сыграла Настасья Кински, режиссёр рассказал своим подписчикам в Инстаграме.

«Мне очень повезло, что я был знаком с Настасьей Кински»: Андрей Кончаловский рассказал о своей работе в США

«Что вам сказать о Голливуде? Это очень приятное место, где почти всегда прекрасная погода, и можно бегать по берегу океана. Когда я туда приехал, конечно, у меня была иллюзия, что я попал именно туда, где хочу жить. К тому же Джон Войт тогда посмотрел мою «Сибириаду», и она ему очень понравилась. Короче говоря, у меня были иллюзии, что я устрою в Голливуде свою карьеру.
А в реальности получилось так, что я просидел два с половиной года без работы в кино, только преподавал в университете. Хотя у меня уже были «Сибириада», Каннский фестиваль, Гран-при, успех.
Я приехал в место, где прежде всего надо было уметь себя продавать. И я вдруг понял, что совершенно не научен это делать. Потому что я был человеком из СССР. При советской власти себя продавать не надо было, не нужно приходить к продюсеру с каким-то сюжетом, оживленно о нем рассказывать и говорить, как много это всё принесет денег.
Мне очень повезло, что я был знаком с Настасьей Кински – знаком еще по Парижу, где она пришла с Романом Полански смотреть «Сибириаду». Помню, я позвал её в ресторан. В кармане – 100 долларов, и больше ничего. Я шел на эту встречу и боялся, что мне не хватит денег оплатить счет.

«Мне очень повезло, что я был знаком с Настасьей Кински»: Андрей Кончаловский рассказал о своей работе в США

И вдруг она меня спрашивает: «А у тебя нет для меня картины?». Я говорю: «Для тебя у меня картины нет, но есть небольшой сценарий, который я написал для Изабель Аджани». Настасья вспыхнула, обиделась: «А что, я не могу сыграть?». И я вдруг понял: «А почему нет?». Рассказал ей сюжет. Она говорит: «Я хочу». А в это время в Голливуде Настасья Кински была в моде. Только что вышел журнал Time с ней на обложке. Она звезда. А раз в главной роли звезда – у меня появляются большие перспективы.

«Мне очень повезло, что я был знаком с Настасьей Кински»: Андрей Кончаловский рассказал о своей работе в США

Мы едем в Канны. Там я встречаю израильского продюсера Менахема Голана, которому рассказываю сюжет. В восемь утра, в Каннах. Вообще, в Каннах в восемь утра встать сложно, но мне так назначили. Пока я ему рассказывал сюжет и танцевал, Голан сидел в трусах на краю ванны и брился. А я рассказывал, рассказывал – ведь я уже три года как безработный. Голан сказал: «Хороший сценарий. Но действие надо переносить в Америку».
А у меня всё происходило в Югославии. «Если перенесёте в Америку - будем делать. Пойдите вниз, выпейте кофе, подумайте».
Выпить кофе я пошёл, но при этом я уже знал, что согласен на всё. Так мне повезло, и я стал снимать в Америке картины, независимые от Голливуда.
И, слава богу, сейчас у меня есть возможность делать то, что я хочу. Дома и в Европе».
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«Мне очень повезло, что я был знаком с Настасьей Кински»: Андрей Кончаловский рассказал о своей работе в США фотографии
«Мне очень повезло, что я был знаком с Настасьей Кински»: Андрей Кончаловский рассказал о своей работе в США фотографии
«Мне очень повезло, что я был знаком с Настасьей Кински»: Андрей Кончаловский рассказал о своей работе в США фотографии
«Мне очень повезло, что я был знаком с Настасьей Кински»: Андрей Кончаловский рассказал о своей работе в США фотографии
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