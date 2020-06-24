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«Всё-то вы знаете и всё-то вы видите»: Кристина Асмус прокомментировала слухи о разводе с Харламовым

24 июня
2020 год

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24 июня 2020
22 июня Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе в своих аккаунтах в Инстаграме. Предвидя всевозможные спекуляции в СМИ на тему причины их расставания, артисты заблаговременно поспешили уверить общественность в том, что принятое ими решение никак не связано ни со скандалом вокруг откровенной сцены в фильме «Текст», ни с пандемией коронавирусной инфекции. Но выпуская информацию о своей личной жизни в публичное пространство, готовься потерять контроль над нарративом. Предсказуемо СМИ и интернет-пользователи затеяли увлекательнейший сеанс гадания на кофейной гуще из досужих домыслов. Кристина, которая обещала не комментировать собственный развод, не продержалась и двух суток. Начитавшись чудесных теорий о своей личной жизни и разделе имущества, актриса оставила язвительный комментарий в своём Инстаграме.

«Всё-то вы знаете и всё-то вы видите»: Кристина Асмус прокомментировала слухи о разводе с Харламовым
фото: Кристина гадает на кофейной гуще вместе со всеми

«Конечно, было очевидно, что большинство комментариев будут содержать слова «Текст», «хайп», «бумеранг», «Янковский», «предсказуемо», «была с ним только из-за денег», «сделайте ДНК-тест на отцовство» и т.д.
Обожаю диванные теории заговора, скандалы, интриги, расследования. Всё-то вы знаете и всё-то вы видите. Кто какой на самом деле, в чем причина, и кто из нас именно подал на развод.
Ок, не буду отбирать у вас микрофон. Занимайтесь творчеством, комменты открыты».
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«Всё-то вы знаете и всё-то вы видите»: Кристина Асмус прокомментировала слухи о разводе с Харламовым фотографии
«Всё-то вы знаете и всё-то вы видите»: Кристина Асмус прокомментировала слухи о разводе с Харламовым фотографии
«Всё-то вы знаете и всё-то вы видите»: Кристина Асмус прокомментировала слухи о разводе с Харламовым фотографии
«Всё-то вы знаете и всё-то вы видите»: Кристина Асмус прокомментировала слухи о разводе с Харламовым фотографии
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