«Я слишком стара для всего этого де***а»: Шарлиз Терон о замужестве

В рамках промо-компании своего нового фильма «Бессмертная гвардия»
, который выйдет на стриминговом сервисе Netflix 10 июля, Шарлиз Терон
приняла участие в шоу Говарда Стерна «The Howard Stern Show» на радио SiriusXM.
Когда речь зашла о личной жизни Шарлиз, актриса поспешила опровергнуть слухи о помолвке с Шоном Пенном
, с которым у неё был роман с декабря 2013 года по июнь 2015 года. Предположение Стерна о том, что она «почти вышла замуж за Шона» Шарлиз опровергла категорично: «Нет. Мы просто встречались, вот буквально - встречались. Это определенно можно было назвать отношениями. Мы состояли в моногамных отношениях, которые длились около года. Мы никогда не съезжались. И я никогда не собиралась выходить за него замуж, ничего подобного»
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В свои 44 года Шарлиз остается убежденной холостячкой - актриса так никогда и не была замужем, что не помешало ей обзавестись двумя приёмными детьми и растить их в одиночестве. На предположение Стерна о том, что ей может быть одиноко, Шарлиз ответила отрицательно:
«Я никогда не хотела выйти замуж. Это не является чем-то значимым для меня. Могу поклясться жизнью своих детей, я никогда не была одинокой. И никогда не чувствовала одиночества.
На сегодня в моей жизни не так много пространства для чего-то подобного. Мне, конечно, нравится ходить на свидания, но я не уверена, что смогу когда-либо снова жить с кем-то. Если быть совсем откровенной, этому человеку тогда придется купить дом рядом со мной. Не уверена, что захочу в это когда-нибудь ввязаться, я слишком стара для всего этого де***а»
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