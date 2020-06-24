«Я не зацикливаюсь на теме рождения детей»: Елена Летучая рассказала о своём замужестве

Телеведущая Елена Летучая
дала больше интервью изданию «7 Дней»
, в котором рассказала о детстве, замужестве и спокойном отношении к отсутствию собственных детей.
О детстве в Тынде
«Это опасный край. Едешь на шашлыки с родителями на сопку, а милиционеры останавливают и говорят: «Аккуратно, там сегодня медвежат видели». Значит, рядом медведица дикая, она заламывает просто за секунду, и шансов выжить у тебя нет. Люди пропадали. Когда я с папой ходила в лес по грибы, он давал мне газовый пистолет, чтобы выстрелом отпугивать медведя или даже амурского тигра, которого тоже можно было встретить. Однажды я собирала грибы, и пистолет выпал. Я так перепугалась, бросилась искать, слава богу, нашла…»
«Я из простой семьи. Родители строители. Переехали из Ярославля в Тынду строить БАМ. У нас бывали разные времена, в какой-то момент и есть особо стало нечего — когда зарплату папе давали не деньгами, а тазиками и разной ерундой. И папа, со своей высокой должностью, ходил разгружал вагоны, чтобы заработать. И поэтому я знаю, как люди живут в провинции. Москва — это вообще не Россия»
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«Сейчас в это трудно поверить, но в детстве я была совсем другой. Сорванцом, предводителем мальчишеской группировки. На мне живого места нет: то у меня было растяжение руки, то я с автобуса упала. Голову мне зашивали — в нее камень прилетел. Пришлось побрить меня налысо и штопать. Я бегала по крышам, чуть не лишилась нижней губы. Когда возвращалась с очередной прогулки вся в синяках, мама открывала дверь со страхом и спрашивала: «Господи, что опять?» Я помню, она все пыталась меня куда-то отдать, в какой-то кружок, чтобы я перестала бегать по гаражам и играть в казаки-разбойники. В общем, я не была классической девочкой. У меня даже не было ни одной куклы»
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О предназначении
«Я удивляюсь, когда люди в 17—18 лет знают, чего хотят, и идут с этим делом по жизни. Я помню себя в 17 лет, у меня ветер в голове свистел. Я ходила в художественную школу, хотела стать художником, творческая жилка всегда была во мне. Но родители за меня решили, что нужно стать финансистом. И даже сейчас я сама удивляюсь, как мне хватило смелости и ума взять и уйти из серьезнейшей компании в никуда. Я окончила школу телевидения и радиовещания «Останкино». Но из «Газпрома» я уволилась, а на работу не устроилась. Я помню, как мама звонила мне, плакала в трубку и говорила: «Лена, одумайся! Какое телевидение? На что ты будешь жить?» Но я чувствовала: надо идти именно этой дорогой. Я ее видела. И говорила: «Мам, если я сейчас остановлюсь, сверну на шаг вправо-влево, у меня не получится». И я пошла. Мне было очень страшно.
После увольнения я сидела три дня дома с мороженым, как в лучших комедиях. За полдня посмотрела весь сериал «Друзья», потому что у меня был стресс. Я ломала систему, которую привили мне с детства. Мои мама и папа ходили на работу с восьми до шести. Они говорили: ты окончишь школу, поступишь в институт, потом будешь так же работать, как и мы. И это норма жизни. И когда я в 27 лет сказала: «Мне ваша норма не нравится», конечно, родители стали переживать. Ведь я так успешно, с их точки зрения, двигалась по этому пути. Проработала пять лет в РЖД, перешла в «Газпром». Там было много людей, у них горели глаза, им нравилась их работа. Мне — нет. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Я не представляю, как существовать, если глаз не горит. Не могу быть счастливой без любимого дела»
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Об увлечению живописью
«Я до сих пор пишу. Больше всего люблю пейзажи. Еще натюрморты… Обычно безумный график не позволяет писать столько, сколько хочется. Когда пришла пандемия, я наконец-то села за этюдник. Я люблю масло. Пастель тоже нравится, но масло больше, я люблю многослойность. Лучше всего сесть, пописать, потом отодвинуть — пусть какое-то время постоит, потом опять заново. Я не очень люблю это афишировать. И когда у нас гости, никогда не сажусь за этюдник. Это не тайна, а как йога, когда ты медитируешь. Это настолько интимная история, что я даже не люблю, когда муж подходит, сразу закрываю картину. Говорю: «Потом покажу». Мечтаю о собственной мастерской…»
О замужестве
«Для меня никогда не было важно кольцо и вся история со свадьбой. Я жутко не люблю свадьбы. Когда меня раньше приглашали на свадьбу, я думала: «Господи, опять…»
До Юры у меня было несколько гражданских браков. И мне раз пять, наверное, предлагали замуж. Я отказывалась, потому что не хотела. А с Юрой мы встретились в осознанном возрасте. Он тоже все это уже проходил. У него двое сыновей, одному одиннадцать, другому восемь. Когда-то муж был женат на маме старшего сына — Максима… Так что мы меньше всего думали о свадьбе. Просто когда я Юру нашла, поняла, что счастлива. Я его женщина, единственная женщина, а кольцо — формальность. И все же, когда он сделал мне предложение и подарил кольцо, первый раз в жизни я подумала: наверное, я бы вышла замуж. Это произошло 14 февраля в горах, в Сочи. До этого у нас даже разговоров не было никаких на эту тему. Просто он начал надолго пропадать из дома. Я спрашивала: «Куда ты? Где ты?» Он говорил: «У меня очень много работы, но скоро ты все узнаешь». А он искал кольцо. И вот я надела его кольцо и говорю: «Такой прекрасный денек».
А потом мы отправились в Ниццу. Помню, я спрашивала: «Слушай, а что, и свадьба будет?» — «Конечно». — «Серьезно?!» — «Ну а как?» А я даже в голове это не могла вместить. Но это было приятное чувство. Свадьба у нас получилась нетипичная. Мы оба не любим помпезности и шумихи. Журналисты пытались понять, где будет свадьба, чтобы ее снять. А мы хотели просто отдохнуть со своими родными и сделать для них праздник. И улетели на Санторини. Мы все сделали так, чтобы никто не узнал. Когда бронировали виллы, не называли мою фамилию. И местные услышали фамилию Летучая за неделю до свадьбы.
До этого все было оформлено через американское агентство на мою ассистентку… Нас обслуживала всего пара официантов, бармен, потом мы и их отпустили. Играла музыка, мы танцевали. Просто стояли на ушах! Свадьба получилась одновременно и прекрасной, и домашней, и яркой. Юра, поскольку это было на Санторини, после церкви переоделся в какие-то шортики, в рубашку. И спросил: «А ты будешь переодеваться?» А на мне было платье Веры Вонг. И я сказала: «Нет, я буду плясать в нем до ночи!» И я плясала в свадебном платье до ночи, босиком на этих греческих камнях. Было, конечно, фантастично. И мне совершенно не хотелось никаких пышных торжеств, которые знаменитости в первую очередь устраивают для журналистов. Тщеславие — не мой грех».
О детях
«Есть два вида желаний. Первый вид — когда ты можешь повлиять на то, чтобы желание сбылось. Вот я пожелала работать на телевидении. Это было мое. И я могла достичь этой цели благодаря своему труду. Могла получить образование, найти работу. А есть желания, на исполнение которых ты не можешь влиять, на это влияют какие-то высшие силы. Тебе остается просто желать этого всем сердцем и делать все, что ты можешь. А сбудется желание или нет — решать не нам. Я не зацикливаюсь на теме рождения детей. Мой дом уже полон детей, я их люблю. Если высшие силы решат, что у нас с Юрой будут общие дети, значит, они у нас будут и мы станем им лучшими родителями. Но если вдруг так не случится, я не будут убиваться и рыдать. Конечно, сначала меня это беспокоило. Но теперь внутри все гармонично. Я поняла, что, когда желания второго вида не сбываются и ты начинаешь грызть себя изнутри, это тебя разрушает. Я не хочу себя разрушать. Я хочу, чтобы вокруг меня было светло и чисто. И мне кажется, это самое главное. Каждый раз, когда хожу в церковь, прошу, чтобы вокруг меня никогда не было негатива, каких-то злых людей, злых мыслей»
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