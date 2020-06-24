Адвокат Михаила Ефремова рассказал о причинах, по которым актёр сел пьяным за руль

8 июня в центре Москвы по вине Михаила Ефремовапроизошло ДТП, в результате которого погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Экспертиза показала, что актёр находился за рулём в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ - теперь актёру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Через четыре дня после происшествия отправленный до 9 августа под домашний арест Евремов записал видео-обращение к людям, в котором попросил прощения у родственников погибшего и у членов своей семьи. А также заверил общественность в том, что не будет пытаться избежать наказания за содеянное. С тех пор актёр, больше не выходил на связь с общественностью. За него это делает его адвокат Эльман Пашаев, активно взаимодействующий со СМИ. 23 июня Эльман дал интервью радиостанции «Эхо Москвы», в котором рассказал о состоянии артиста и причинах, побудивших его сесть за руль пьяным в день ДТП.
фото: Эльман Пашаев и Михаил Ефремов
На вопрос ведущего радиостанции Алексея Нарышкина о состоянии актёра адвокат ответил, что Михаил ещё не оправился от шока: «Вы же понимаете, после ДТП случилась трагедия. В каком состоянии может быть человек? Конечно, он очень сильно переживает. За неделю он на 6 кг похудел уже. Очень плохо ест, плохо спит».
Однако слухи о попытках Михаила совершить самоубийство, гулявшие в прессе две недели назад, Эльман опроверг: «Конечно, это не соответствует действительности. Это просто чья фантазия, честно не знаю».
Адвокат рассказал об условиях домашнего ареста: актёр имеет право только на общение с родственниками, адвокатом, сотрудниками УФСИН и со следователем. Также его могут посещать дети, не проживающие с ним в одной квартире.
Вместо домашнего ареста актёр хотел отправиться в СИЗО, но адвокат его переубедил: «Вы знаете, пришлось мне очень с ним жестко разговаривать. Да, он хотел в СИЗО. Мне кажется, ему казалось, что морально ему будет легче, потому что погиб человек. Он говорит: «Я готов нести наказание». «Реально человек готов нести наказание. Человек готов максимально помочь детям. Он готов их даже как усыновить, чтобы им обеспечить достойную жизнь. Вот вам честно, искренне говорю. К сожалению, определенные люди не дают возможность. Посмотрим, еще все впереди. И я сказал, что больше ни с кем договариваться не собираюсь. Уже попытался, хотел разговаривать, хотел возместить, чтобы ему морально легче было. Не то что мы кому-то хотим платить, чтобы они пошли написали заявление, чтоб прекратили уголовное дело».
По словам Пашаева, причина, по которой актёр сел пьяным за руль, кроется в его отзывчивости и желании помочь другу: «Ему близкий друг звонил с Украины. Он находится на Украине, не может приехать, так как граница закрыта. Мать его жены, то есть теща, находилась в тот момент в больнице (в Институте им. Склифосовского). И он просил его, что она в предсмертном состоянии, он выехал туда, помог ей нанимать лучших врачей. Вы же знаете, тогда было 7-8 число, был православный праздник, пандемия. Человек сидел дома, выпивал, отдыхал. Когда звонил ему его друг, понимаете, еще, наверное, и алкоголь подействовал. Он, видно, не подумал, что выпившим за рулем нельзя сидеть. Так как его друг ему сказал, что теща в предсмертном состоянии – вот, видно, что подтолкнуло.
Опять же, этому нет оправданий. К сожалению, ваши коллеги пишут, что якобы я говорю, что да, он пошел, он имел право. Нет, конечно. Нет этому оправдания. Но я всем говорил, что по аналогичному преступлению – мне было 15 лет – погибла вся моя семья – папа, мама, два брата. Вот пьяный водитель за рулем «КАМАЗа» выехал на встречку. В машине 6 человек погибло. А когда узнали, что у виновника двое несовершеннолетних детей (87-й год), мои родственники помогли, чтоб его не посадили, потому что у него двое детей. И они понимали, что он неумышленно совершил данное преступление».
Фамилию человека, который попросил Ефремова о помощи, Пашаев не назвал, но заверил журналиста, что это очень известный человек: «Очень известная личность. Даже вы лично знаете его. Если не лично, то заочно знаете. Если сейчас назову фамилию, вы не представляете, что будет. Лучше давайте следователю не будем мешать работать. Как следствие закончим, когда материалы отправят уже в прокуратуру и в дальнейшем в суд, тогда я с вами уже поделюсь».
Прежде, чем сесть за руль, Михаил Олегович выпил примерно 300 грамм водки по случаю православного праздника. Пашаев утверждает, что актёр “отмечал только по праздникам, по мероприятиям” и никогда не злоупотреблял алкоголем: «Он пил по праздникам, он пил, когда были мероприятия. Он не пил каждый день. Вы знаете, он один из самых высокооплачиваемых актеров в России. Если бы он был хроническим алкоголиком, кто ему бы дал такие гонорары и такие роли, в которых он снимался?»
По поводу сроков рассмотрения дела Эльман предположил, что судебное разбирательство может начаться довольно-таки скоро - в июле-августе.
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