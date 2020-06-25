Ксения Собчак
сломала нос. Об этом звезда сообщила в видеообращении, которое выложила в Instagram
.
В недавнем посте Ксения Анатольевна сообщила, что в результате травмы сломала нос и получила сотрясение мозга несколько дней назад. Последствия неудачного падения уже устранили врачи. Ксения также добавила, что они провели операцию, поэтому в новом выпуске «Осторожно Собчак
» травмы почти не заметны. Однако на этом неприятности не закончились.
Ксению Анатольевну настигла участь Регины Тодоренко
, которой тоже пришлось расплачиваться резким завершением рекламных контрактов за неосторожно сказанные слова
. Ранее Собчак опубликовала в своем Instagram видео, которое подписала фразой «Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком»
. На фоне черного экрана звучал хит 1999 года «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». Сама Ксения отметила, что это очень оригинальная шутка, и хотя телеведущая запостила видео в рамках шоу Comment Out в качестве наказания, она сообщила, что сделала бы это и по собственному желанию тоже. А вот представители Audi шутку Ксении не оценили. DPA руководитель отдела контроля Вернер Нойхольд заявил, что высказывания тележурналистки являются неприемлемыми и идут вразрез с ценностями компании. Именно поэтому автоконцерн принял решение расторгнуть контракт с Ксенией Собчак.
Собчак же в свою очередь решила подать в суд на немецкое издание Business Insider
, которое обвинило ее в расизме. По словам телеведущей, издание приписало ей фразу, в которой говорится о «глупых и ленивых»
темнокожих людях. Ксения настаивает, что такого не говорила. Она также утверждает, что критиковала погромы в США, однако отнюдь не выступала против темнокожих людей. Главными ценностями для нее по-прежнему остаются жизнь, свобода и частная собственность. Собчак лишь выступила против насилия, которое считает неприемлемым в любой стране.
«Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов. Я буду требовать публичных извинений. Моя позиция предельно ясна. Люди не делятся на белых и чёрных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет своё мнение, и тех, кто идёт за толпой. Я не поддерживаю любой протест в любой стране, когда он связан с насилием».
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