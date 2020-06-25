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Ксения Собчак сломала нос

25 июня
2020 год

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25 июня 2020
Ксения Собчак сломала нос. Об этом звезда сообщила в видеообращении, которое выложила в Instagram.

Ксения Собчак сломала нос

В недавнем посте Ксения Анатольевна сообщила, что в результате травмы сломала нос и получила сотрясение мозга несколько дней назад. Последствия неудачного падения уже устранили врачи. Ксения также добавила, что они провели операцию, поэтому в новом выпуске «Осторожно Собчак» травмы почти не заметны. Однако на этом неприятности не закончились.



Ксению Анатольевну настигла участь Регины Тодоренко, которой тоже пришлось расплачиваться резким завершением рекламных контрактов за неосторожно сказанные слова. Ранее Собчак опубликовала в своем Instagram видео, которое подписала фразой «Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком». На фоне черного экрана звучал хит 1999 года «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». Сама Ксения отметила, что это очень оригинальная шутка, и хотя телеведущая запостила видео в рамках шоу Comment Out в качестве наказания, она сообщила, что сделала бы это и по собственному желанию тоже. А вот представители Audi шутку Ксении не оценили. DPA руководитель отдела контроля Вернер Нойхольд заявил, что высказывания тележурналистки являются неприемлемыми и идут вразрез с ценностями компании. Именно поэтому автоконцерн принял решение расторгнуть контракт с Ксенией Собчак.

Собчак же в свою очередь решила подать в суд на немецкое издание Business Insider, которое обвинило ее в расизме. По словам телеведущей, издание приписало ей фразу, в которой говорится о «глупых и ленивых» темнокожих людях. Ксения настаивает, что такого не говорила. Она также утверждает, что критиковала погромы в США, однако отнюдь не выступала против темнокожих людей. Главными ценностями для нее по-прежнему остаются жизнь, свобода и частная собственность. Собчак лишь выступила против насилия, которое считает неприемлемым в любой стране.

«Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов. Я буду требовать публичных извинений. Моя позиция предельно ясна. Люди не делятся на белых и чёрных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет своё мнение, и тех, кто идёт за толпой. Я не поддерживаю любой протест в любой стране, когда он связан с насилием».
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