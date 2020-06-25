Владимир Маркони заявил, что развод Гарика Харламова и Кристины Асмус - розыгрыш

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Актриса устала просыпаться с похмельем

«В последние полгода я трезвее некуда»: Майли Сайрус об отказе от алкоголя

Телеведущая ступила на черную полосу жизни

24 июня

Адвокат Михаила Ефремова рассказал о причинах, по которым актёр сел пьяным за руль

Актёр поехал на выручку к тёще одного «очень известного человека»