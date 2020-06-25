Владимир Маркони заявил, что развод Гарика Харламова и Кристины Асмус - розыгрыш

Развод Кристины Асмус
и Гарика Харламова
оказался совместным наказанием в шоу Comment Out. Об этом сообщил его ведущий Владимир Маркони
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Расследование решили провести журналисты «Комсомольской правды»
, не найдя на сайте Мосгорсуда никаких данных о бракоразводном процессы пары. На звонок Александру Гудкову
журналистов подтолкнула и фотография Гарика Харламова с артистом, частенько фигурирующим в шоу Comment Out. Однако Гудков ответить журналистам не смог, обещал перезвонить через несколько часов и исчез. Тогда желающие узнать правду связались с Маркони, и он признался, что развод Гарика и Кристины - это развод публики.
«Поскольку мы всех участников просим, чтобы они до выхода программы ни в коем случае не признавались, что были у нас, мы были удивлены, что Гарик и Кристина рассказали об этом. Да, разумеется, они участвовали в проекте! И здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражила медийное пространство. Это было синхронное задание, которое нужно было выполнить вместе. В нашем последнем раунде, когда в игре ничья, мы бросаем монетку, но в этот раз мы решили, что они должны выполнить одно наказание на двоих. Как вы видите по тексту, и у Гарика, и у Кристины все совпадает слово в слово. Так что этот текст с карточки».
Маркони сообщил, что выпуск выйдет в июле, а так как Гарик и Кристина хорошие актеры, они будут отнекиваться от участия в шоу вплоть до выхода выпуска.
«Гарик и Кристина были лучшими участниками шоу. Так как они прекрасные актеры, по инерции долгое время они наверняка еще будут говорить «нет, нет», но как только в июле выйдет выпуск, мы все карты сразу же раскроем».
Харламов, кстати, уже начал опровергать свое участие в шоу и записал видео, в котором попросил господина Маркони выложить тизер выпуска, раз он утверждает, что Асмус и Харламов действительно стали участниками передачи.
«Вот оно как. Comment Out, значит. Ну и действительно, как еще пропиарить свою передачу? За счет чужого развода. Класс, господин Маркони, я в абсолютном восторге. Ну а теперь смотрите, вы объявили, что передача с нашим якобы участием с Кристиной в вашей передаче выйдет в июле. Давайте считать дни. Мне самому крайне интересно посмотреть этот выпуск. Ну а СМИ, которые опубликовали это сегодня, я думаю, вам стоит у Владимира Маркони все же поинтересоваться, может, он покажет какой-то трейлер этой передачи или какую-то нарезку, чтобы мы все убедились, что это правда».
Несмотря на предупреждения Маркони о том, что оба участника «развода» являются отличными актерами, розыгрыш пары всё равно вышел на новый уровень. И после видеообращения Гарика адвокат Кристины в беседе с журналистами «РЕН-ТВ» заявил, что супруги уже готовят документы и вскоре подадут их в суд.
«Самое главное, что они достаточно спокойно и мирно решают вопрос о разводе. Они его будут решать мирно, без грязи. Так бывает, что люди расстаются. У них растет дочь, они остаются в теплых и дружеских отношениях».
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