«В последние полгода я трезвее некуда»: Майли Сайрус об отказе от алкоголя

Майли Сайрус
стала гостем подкаста издания Variety
. В откровенной беседе с ведущим певица и актриса рассказала, почему не употребляет алкоголь.
В начале интервью Майли честно призналась, что за время карантина ей редко удавалось держать волосы чистыми.
«За прошедшие четыре месяца, думаю, я всего два раза помыла голову. Один раз - ради разговора с вами, и второй - ради онлайн-концерта сэра Элтона Джона».
Сайрус рассказала, что поводом для здорового образа жизни стала операция на голосовых связках.
«Раньше я очень любила фразу из одного своего интервью: «Те, кто курят травку, идиоты». Я любила отправлять ссылку на этот разговор своим родителям, которые сами иногда не прочь закурить косячок. Но в последний год для меня куда важнее стало вести здоровый образ жизни, чтобы развиваться в своем деле. В ноябре у меня была серьезная операция, и в течение четырех недель после нее мне вообще нельзя было разговаривать. Я была в бешенстве: постоянно ходила с дощечкой и писала всем послания. Мне кажется, я даже накачала руки от этих письменных «криков». Но этот период научил меня спокойствию».
Однако сейчас актриса утверждает, что не собирается останавливаться на достигнутом и будет и дальше продолжать вести трезвый образ жизни. В этом ей помогает терапия и знакомство с ее корнями.
«Поначалу мой трезвый образ жизни действительно касался только операции, но в последние полгода я трезвее некуда и не собираюсь останавливаться. В этот период я много думала о своей матери: ее удочерили, и думаю, мне передались многие ее ощущения - когда ты чувствуешь себя брошенной и хочешь доказать всем, что ты достойна любви. А еще родители моего отца развелись, когда ему было три года, и он сам себя воспитал. Я погрузилась в историю своей семьи, в которой было много случаев зависимостей и проблем со здоровьем. И, изучая все это, я все чаще задумывалась: «Почему я именно такая?». Исследуя свое прошлое, мы понимаем настоящее еще лучше. Я хожу на терапию, и она очень помогает мне в это время».
Также Майли опровергла тот факт, что веселиться умеют только те, кто пьют. Она заявила, что она та еще оторва.
«Иногда очень тяжело держаться, особенно в юном возрасте, когда есть эта стигма «если ты не пьешь, значит - не веселишься». Но в ответ на это я всегда могу ответить: «Дорогуша, можешь называть меня как угодно, но я точно умею веселиться». А еще мне больше всего нравится просыпаться по утрам по-настоящему, на все 100%. Не хочу больше вставать, чувствуя похмелье. Хочу проснуться и быть готовой к новому дню».
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