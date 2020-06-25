«В последние полгода я трезвее некуда»: Майли Сайрус об отказе от алкоголя

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Это оказалось очередным наказанием в шоу Comment Out

Владимир Маркони заявил, что развод Гарика Харламова и Кристины Асмус - розыгрыш

Телеведущая ступила на черную полосу жизни

24 июня

Адвокат Михаила Ефремова рассказал о причинах, по которым актёр сел пьяным за руль

Актёр поехал на выручку к тёще одного «очень известного человека»