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«Алкоголизм - наша большая беда»: Владимир Машков о злоупотреблении спиртным

26 июня
2020 год

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26 июня 2020
Владимир Машков в беседе с радиоведущими «Комсомольской правды» обсудил поправки в Конституцию, алкоголизм и дело «Седьмой студии».

«Алкоголизм - наша большая беда»: Владимир Машков о злоупотреблении спиртным

В рамках разговора Владимира Машкова спросили об отношении к поправкам в Конституции. В частности, подняли вопрос об однополых браках. Машков признался, что не понимает, как реагировать на «наглядную агитацию сексуального образа жизни».

«Культурная среда очень широкая. А сексуальная ориентация, на мой взгляд - личное дело каждого. Но если это становится достоянием общественности, начинается некая наглядная агитация по поводу альтернативного сексуального образа жизни, мне становится неловко. Я не знаю, как на это реагировать. Я на это не реагирую агрессивно, я просто… Я не сталкивался с каким-то агрессивным проявлением этого в нашей среде».

Машков поговорил и об алкоголизме среди актеров. Он задел тему ДТП с Михаилом Ефремовым. Как и Иван Охлобыстин, Машков заявил, что Ефремов очень совестливый и честный человек.

«Произошла огромная трагедия. Для семьи потерпевшего, для самого Михаила Олеговича. И как ее будут переживать все участники, нам пока неизвестно. Но Миша - очень настоящий и честный человек. Я знаю, что он невероятно глубоко это переживает. А то, что люди имеют возможность так или иначе комментировать ситуацию - ну, такое время, большинство людей все время что-то комментирует…»

Владимир Машков рассказал, что в «Табакерке» все артисты «живучие» и среди них нет тех, кто уходит в запои. Однако он все же согласился с тем, что многие актеры и творческие личности по натуре своей подвержены проблеме злоупотребления алкоголем.

«Артисты живые люди. Могут и выпить по праздникам, или когда успешная премьера. Но так, чтобы всерьез говорить «пьют»… Такого нет. У нас труппа здоровая, сильная и, естественно, живучая. Алкоголизм - наша большая беда. И это действительно болезнь. Люди, занимающиеся творческой деятельностью - эмоциональные, чувственные. И, конечно, они этому подвержены. Из истории мы знаем, сколько людей погибло от этого недуга. Многие думают, что это - некая прихоть, но, к сожалению, нет, это болезнь, а бывает, что и неизлечимая».

Владимир Машков признался, что знаком с Путиным и даже мог бы его попросить о чем-либо, возможно, обратить внимание на какие-то проблемы. Однако на вопрос радиоведущей о том, мог бы Машков обратиться к Путину с просьбой повлиять на судебное разбирательство вокруг дела Кирилла Серебренникова, он ответил довольно однозначно. Актер считает, что Путин повлиять на суд не может.

«Это дело идет уже долгие годы… И я не специалист по судебным делам. Не знаю тонкостей, что там происходит внутри. Идет разговор о большой сумме денег, которая пропала или не пропала. Была ли она украдена или нет, тоже мы не знаем. Кирилл находится под огромным давлением, это, конечно, тяжелейшее время, у него наверняка тяжелейшее состояние души. Конечно, хотелось бы, чтобы это все разрешилось. Но я не думаю, что президент может влиять на суды».
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«Алкоголизм - наша большая беда»: Владимир Машков о злоупотреблении спиртным фотографии
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