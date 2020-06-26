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Жизни актёра ничего не угрожает

Адвокат Михаила Ефремова сообщил, что у артиста случился сердечный приступ

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«Алкоголизм - наша большая беда»: Владимир Машков о злоупотреблении спиртным

Заверил, что в «Табакерке» все артисты «живучие» и не выпивают