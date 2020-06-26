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Адвокат Михаила Ефремова сообщил, что у артиста случился сердечный приступ

26 июня
2020 год

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26 июня 2020
Адвокат находящегося под домашним арестом Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил прессе о том, что в ночь с 25 на 26 июня у актёра случился сердечный приступ. По словам Пашаева, приступ был вызван переживаниями по поводу случившейся по вине актёра аварии, в результате которой погиб человек.

Адвокат Михаила Ефремова сообщил, что у артиста случился сердечный приступ

«Ночью Ефремову стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. Он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется. Я ушел от него в полночь, и строго рекомендовал вызывать скорую при малейшем ухудшении самочувствия. Надеюсь, он ко мне прислушается», - сообщил Пашаев.

Позже неназванный источник сообщил изданию «Интерфакс» о том, что врачи скорой не диагностировали у Ефремова угрожающих жизни состояний, в том числе острого нарушения кровообращения в сердечной мышце или критического нарушения ритма сердца: «Ефремову стало плохо, и он вызвал скорую помощь. Медики осмотрели артиста, оказали помощь, однако госпитализировать не стали».
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Адвокат Михаила Ефремова сообщил, что у артиста случился сердечный приступ фотографии
Адвокат Михаила Ефремова сообщил, что у артиста случился сердечный приступ фотографии
Адвокат Михаила Ефремова сообщил, что у артиста случился сердечный приступ фотографии
Адвокат Михаила Ефремова сообщил, что у артиста случился сердечный приступ фотографии
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