Адвокат Михаила Ефремова сообщил, что у артиста случился сердечный приступ

Адвокат находящегося под домашним арестом Михаила Ефремова
Эльман Пашаев сообщил прессе о том, что в ночь с 25 на 26 июня у актёра случился сердечный приступ. По словам Пашаева, приступ был вызван переживаниями по поводу случившейся по вине актёра аварии, в результате которой погиб человек
.
«Ночью Ефремову стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. Он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется. Я ушел от него в полночь, и строго рекомендовал вызывать скорую при малейшем ухудшении самочувствия. Надеюсь, он ко мне прислушается»
, - сообщил Пашаев.
Позже неназванный источник сообщил изданию «Интерфакс»
о том, что врачи скорой не диагностировали у Ефремова угрожающих жизни состояний, в том числе острого нарушения кровообращения в сердечной мышце или критического нарушения ритма сердца: «Ефремову стало плохо, и он вызвал скорую помощь. Медики осмотрели артиста, оказали помощь, однако госпитализировать не стали»
.
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