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Дмитрий Песков прокомментировал дело «Седьмой студии»

26 июня
2020 год

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26 июня 2020
Во время финального судебного заседания по делу «Седьмой студии», которое проходит сегодня в здании Мещанского районного суда города Москвы, журналисты различных изданий обратились к Метатрону пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову с вопросами о том, что думают в Кремле по поводу происходящего.

Дмитрий Песков прокомментировал дело «Седьмой студии»

Если коротко резюмировать ответы Пескова - Кремль не чувствует никакого общественного напряжения вокруг этого дела и не может позволить себе давать оценку происходящим событиям.

«Мы не можем давать оценку этого дела — ни на стадии следствия, которое, собственно, уже завершилось, ни на стадии вынесения приговора. Вы знаете, мы никогда этого не делаем, не будем делать и сейчас».

«Общественного напряжения мы не чувствуем. Мы чувствуем, что, действительно, очень многие деятели культуры высказывают свое мнение. В отличие от них мы не можем высказывать свое мнение по судебным делам. Мы не имеем на это права. Но все мнения, которые высказывают деятели культуры, мы хорошо знаем, мы с ними знакомы и мы их учитываем».

Дмитрий Песков прокомментировал дело «Седьмой студии»

«Безусловно дело Серебренникова, конечно, является поводом для того, чтобы тщательно проанализировать то, как осуществляется расходование государственных средств в учреждениях культуры — с тем, чтобы сократить возможную коррупциогенность в этой области. Это функция министерства культуры. У меня нет сомнений, что необходимый анализ будет сделан. Что касается каких-то личных оценок, то не думаю, что я на них имею право во время конференс-колла как пресс-секретарь президента».

Тем временем около здания Мещанского суда собралось огромное количество людей, пришедших поддержать фигурантов дела «Седьмой студии». Напомним, что сегодня суд огласит приговор режиссеру Кириллу Серебренникову, бывшей сотруднице Минкульта Софье Апфельбаум, бывшему генеральному продюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому и бывшему генеральному директору этой организации Юрию Итину. Фигурантов обвиняют в хищении 129 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры РФ на театральный проект «Платформа».

Дмитрий Песков прокомментировал дело «Седьмой студии»

Дмитрий Песков прокомментировал дело «Седьмой студии»

Дмитрий Песков прокомментировал дело «Седьмой студии»
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