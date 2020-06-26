Дмитрий Песков прокомментировал дело «Седьмой студии»

Во время финального судебного заседания по делу «Седьмой студии», которое проходит сегодня в здании Мещанского районного суда города Москвы, журналисты различных изданий обратились к
Метатрону
пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову
с вопросами о том, что думают в Кремле по поводу происходящего.
Если коротко резюмировать ответы Пескова - Кремль не чувствует никакого общественного напряжения вокруг этого дела и не может позволить себе давать оценку происходящим событиям.
«Мы не можем давать оценку этого дела — ни на стадии следствия, которое, собственно, уже завершилось, ни на стадии вынесения приговора. Вы знаете, мы никогда этого не делаем, не будем делать и сейчас».
«Общественного напряжения мы не чувствуем. Мы чувствуем, что, действительно, очень многие деятели культуры высказывают свое мнение. В отличие от них мы не можем высказывать свое мнение по судебным делам. Мы не имеем на это права. Но все мнения, которые высказывают деятели культуры, мы хорошо знаем, мы с ними знакомы и мы их учитываем».
«Безусловно дело Серебренникова, конечно, является поводом для того, чтобы тщательно проанализировать то, как осуществляется расходование государственных средств в учреждениях культуры — с тем, чтобы сократить возможную коррупциогенность в этой области. Это функция министерства культуры. У меня нет сомнений, что необходимый анализ будет сделан. Что касается каких-то личных оценок, то не думаю, что я на них имею право во время конференс-колла как пресс-секретарь президента»
.
Тем временем около здания Мещанского суда собралось огромное количество людей, пришедших поддержать фигурантов дела «Седьмой студии». Напомним, что сегодня суд огласит приговор режиссеру Кириллу Серебренникову
, бывшей сотруднице Минкульта Софье Апфельбаум
, бывшему генеральному продюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому
и бывшему генеральному директору этой организации Юрию Итину
. Фигурантов обвиняют в хищении 129 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры РФ на театральный проект «Платформа»
.
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