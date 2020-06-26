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«Решение о разводе моё»: Кристина Асмус нарушила собственное обещание

26 июня
2020 год

Лайфстайл >>
26 июня 2020
Синхронно объявив о своём разводе, Гарик Харламов и Кристина Асмус выразили стойкое нежелание комментировать эту новость в дальнейшем. Артисты в точности предвидели, какие именно темы будут использованы в обсуждении их развода в информационном пространстве (например, фильм «Текст» и режим самоизоляции), и заранее опровергли все эти домыслы, наивно полагая, что тем самым освободили себя от необходимости реагировать на слухи. Однако артистам не удалось продержаться и пары дней в молчании - они явно недооценили журналистов и коллег.
Когда ведущий шоу «Comment Out» Владимир Маркони заявил в одном из интервью, что развод Асмус и Харламова является розыгрышем, заданием выполненным в рамках его шоу, артистам пришлось дать опровергающий комментарий. Сначала на эту новость отреагировал Харламов, обвинив Маркони в наглой саморекламе за чужой счёт. А позже высказалась и Кристина, попутно развеяв прочие слухи, появившиеся в интернете за несколько дней после объявления о разводе.

«Решение о разводе моё»: Кристина Асмус нарушила собственное обещание

«В шоу «Comment Out» мы не участвовали. Анатолий Кучерена мои интересы не представляет. По словам его компании комментарий в интернете - фейк. Решение о разводе моё. Мысли начались задолго до написания романа «Текст». Всё-таки над отношениями нужно работать обоим. Интервью я не даю. Никому. И уж тем более никогда не дам за деньги. Можете перестать, пожалуйста, звонить? Телефон разряжается. Спасибо. Всем хорошего вечера».

Учитывая, что роман «Текст» был опубликован в июне 2017 года, заявление Кристины выглядит так, как будто она начала задумываться о разводе с Харламовым лет пять назад. Впрочем, скорее всего, Кристина случайно оговорилась, имея в виду начало съёмок экранизации упомянутого романа.
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«Решение о разводе моё»: Кристина Асмус нарушила собственное обещание фотографии
«Решение о разводе моё»: Кристина Асмус нарушила собственное обещание фотографии
«Решение о разводе моё»: Кристина Асмус нарушила собственное обещание фотографии
«Решение о разводе моё»: Кристина Асмус нарушила собственное обещание фотографии
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