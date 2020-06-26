СМИ: Эмма Робертс и Гарретт Хедланд впервые станут родителями

Звёздный бэби-бум набирает обороты. Вслед за сообщениями о беременностях Софи Тёрнер
и Руни Мары
в западных СМИ появилась информация о том, что 29-летняя Эмма Робертс
ждёт первенца от своего возлюбленного, 35-летнего актёра Гарретта Хедланда
.
Сами актёры пока никак не прокомментировали эту новость. Впрочем, согласно изданию E! News, мама Эммы, Келли Каннингем уже успела проговориться в социальных сетях: она поблагодарила одного из пользователей в Инстаграме за поздравления с грядущим пополнением в семье и утвердительно ответила другому пользователю на прямой вопрос о беременности Эммы.
Слухи о романе Эммы и Гарретта начали ходить в марте 2019 года. До романа с Гарреттом Эмма была помолвлена с актёром Эваном Питерсом
, с которым встречалась с 2012 года.
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