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СМИ: Эмма Робертс и Гарретт Хедланд впервые станут родителями

26 июня
2020 год

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26 июня 2020
Звёздный бэби-бум набирает обороты. Вслед за сообщениями о беременностях Софи Тёрнер и Руни Мары в западных СМИ появилась информация о том, что 29-летняя Эмма Робертс ждёт первенца от своего возлюбленного, 35-летнего актёра Гарретта Хедланда.

СМИ: Эмма Робертс и Гарретт Хедланд впервые станут родителями

Сами актёры пока никак не прокомментировали эту новость. Впрочем, согласно изданию E! News, мама Эммы, Келли Каннингем уже успела проговориться в социальных сетях: она поблагодарила одного из пользователей в Инстаграме за поздравления с грядущим пополнением в семье и утвердительно ответила другому пользователю на прямой вопрос о беременности Эммы.
Слухи о романе Эммы и Гарретта начали ходить в марте 2019 года. До романа с Гарреттом Эмма была помолвлена с актёром Эваном Питерсом, с которым встречалась с 2012 года.
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СМИ: Эмма Робертс и Гарретт Хедланд впервые станут родителями фотографии
СМИ: Эмма Робертс и Гарретт Хедланд впервые станут родителями фотографии
СМИ: Эмма Робертс и Гарретт Хедланд впервые станут родителями фотографии
СМИ: Эмма Робертс и Гарретт Хедланд впервые станут родителями фотографии
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