«Власть обществу прямо заявляет, что свободы ему не видать»: Андрей Звягинцев о приговоре Серебренникову и о мрачном будущем России

26 июня в Мещанском районном суде города Москвы был оглашен приговор фигурантам дела «Седьмой студии». Все фигуранты, кроме бывшей сотрудницы Минкульта Софьи Апфельбаум, были признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере. Кирилла Серебренникова и Юрия Итина приговорили к трём годам условно и к штрафу в размере 800 тысяч и 200 тысяч рублей, соответственно. Алексею Малобородскому дали два года условно и обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Также суд удовлетворил гражданский иск Минкульта - обвиняемые должны будут выплатить якобы похищенные ими 128,9 миллионов российских рублей.
фото: Кирилл Серебренников
Многие деятели культуры, внимательно следившие за ходом судебного разбирательства, высказали достаточно резкое и категоричное мнение о судебном процессе над делом «Седьмой студии». Одним из самых ярких и бескомпромиссных заявлений стало обращение режиссёра Андрея Звягинцева, которое он обнародовал посредством телеканала «Дождь».
фото: Андрей Звягинцев
«Отклик мой на происходящее за окном будет эмоциональным. Вообще говоря, дело дрянь. Впечатление такое, будто страна ссохлась до Путина с его обнулением и переписыванием Конституции. От одной мысли об этом его самого морщило ещё недавно - году в 2008, например. Сегодня объявили приговор по театральному делу. Согласитесь, мы не ждали милости Серебренникову. Ясно было ещё вчера, что закатают Кирилла, как смогут, и в пределах требуемого прокурором. Никто и слушать не хотел адвоката, который сказал трезвую мысль в тот день: вместо того, чтобы судить преступников - бухгалтеров с их подельниками-обнальщиками - судят тех, кто занят творчеством. Вместо того, чтобы этим бухгалтерам сидеть на скамье подсудимых, они выступают в роли свидетелей обвинения. Страна так и живёт - всё перевернуто с ног на голову. Чего нам ждать? Серебренникову объявили обвинительный приговор, а с ним вместе и его коллегам. Если наказать хотели Кирилла, то досталось и остальным, кто был рядом. Блюстителям вертикали всё равно, кто ещё попадёт под раздачу. Чьи ещё судьбы разрушить - блюстителям всё равно. Одуревшее совсем от своей безнаказанности, полицейское, этатистское, лживое, роботизированно-бюрократическое, густо замешанное на православии, напрочь лишенном человечности - вот фасад нашего общества, поделённого на два лагеря. Первый - тот, что я описал. А второй - тот, что по другую сторону разделительной черты. Не зрящее перспективы или будущего, распадающееся на осколки, мыкающееся бесправное большинство. Всё это вместе кошмар, который похуже именуемого временами застоя. Как и многие, я следил за событиями этого судебного процесса и могу сказать, что в прениях Серебренников назвал вещи своими именами. Кирилл сказал на последнем заседании практически прямо, что дело не в финансовых претензиях Министерства культуры. Дело только в уроках несвободы. Власть обществу прямо заявляет в лице своих опричников,что свободы ему не видать, как своих ушей. Речь идёт о том, чтобы отказать нам мыслить самих себя как рожденных для свободы, рожденных для творчества и дерзания. Рожденных для будущего. Нам заслоняется перспектива. Страна без перспективы обречена. Вот уж картина, достойная кисти нового Босха. В стране свирепствует смертельная болезнь, разящая ежедневно по несколько тысяч человек. Огромная толпа людей в масках голосует за вечность правления монарха, сидящего в бункере с дезинфекционным туннелем. Корона на голове вируса. Разве в такой стране мы все мечтали оказаться?»
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