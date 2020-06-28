Грубая лесть: Никита Тарасов посвятил песню недооцененным специалистам

ревью

На съёмочную группу Ксении Собчак напали в Среднеуральском женском монастыре

Теперь у кастинг-директоров есть свой гимн

Школьницы пытаются заработать на карманные расходы присмотром за детьми.

Интервью

Дмитрий Муляр: «В любом материале есть индивидуальное звучание, и нужно его услышать, почувствовать»

Популярный актер – о сериале «Алекс Лютый», тщательной подготовке к ролям и работе с Рустамом Хамдамовым