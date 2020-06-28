Грубая лесть: Никита Тарасов посвятил песню недооцененным специалистам

Инициативная группа истосковавшихся по работе актёров в преддверии активной поры кастингов (которая неминуемо наступит после отмены режима самоизоляции) решила подольститься к серым кардиналам кинопроизводства и записала «Гимн кастинг-директора». Под предводительством звезды сериала «Кухня»Никиты Тарасова актеры Ольга Веникова, Мария Иващенко, Глеб Бочков и Яна Василевская вышли на Чистые пруды и под проливным дождём исполнили композицию, полную заискиваний и надежд на стабильный заработок.
Автор песни и идейный вдохновитель этой акции Никита Тарасов утверждает, что им двигали вовсе не меркантильные соображения, а желание отдать должное профессии кастинг-директора. Значимость которой признал до сих пор лишь АПКиТ - единственная ассоциация в России, ежегодно вручающая награду за подбор артистов.
«Мы, актёры, часто забываем, кто именно кладёт на стол режиссёру наши фото. Если вы думаете, что в кино попадают через постель, то это, конечно же, не так. В кино попадают через руки кастинг-директора. Именно они, подобно ныряльщикам за жемчугом, находят нас и поднимают к солнцу. Нам с коллегами захотелось сказать им простое человеческое «спасибо»! За их титанический труд, за беззаветную любовь к кино и к нам в том числе. Я сам был свидетелем, как одна кастинг-директор чуть ли не до слёз отстаивала на продюсерском совещании одного артиста. Не спеть про это песню было просто невозможно!», - резюмировал актёр.
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