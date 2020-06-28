На съёмочную группу Ксении Собчак напали в Среднеуральском женском монастыре

Собчак приехала на Урал, чтобы снять фильм о конфликте отца Сергия и епархии, о причинах, по которым Сергий отрицает медицину, и о насилии, которому подвергаются подростки в стенах монастыря. Информаторами Собчак выступают бывшие послушники монастыря Кристина и Филипп, рассказавшие ей о физическом насилии, пережитом ими в подростковом возрасте в стенах монастыря.
Нападение произошло после того, как съёмочная группа проникла на территорию монастыря, где, очевидно, никто не ждал гостей с камерами. По словам представителя схиигумена Сергия Всеволода Могучева, съёмочная группа «пыталась прорваться в монастырь с тыльной стороны, через огороды», минуя блокпосты, установленные на въезде. Один из пострадавших в результате нападения, режиссёр-документалист Сергей Ерженковутверждает, что съёмочная группа попала на территорию монастыря вместе с бывшей послушницей Кристиной: «Мы же снимаем про коронавирус, про отца Сергия как ковид-диссидента. Мы попали с одной из послушниц на территорию монастыря с другой стороны, чтобы она посетила могилу своей духовной матери, монахини, которая умерла из-за несвоевременно оказанной ей помощи. Отец Сергий запрещал ей обращаться в больницу, и она умерла буквально за месяц. Там нет никакого забора. Тут нас окружили какие-то, не побоюсь этого слова, православные ваххабиты, в составе 30 человек, это какие-то казаки, участники боевых действий на Донбассе по виду. Ребята бравые, уголовного вида. Они стали избивать бывшего послушника, который с нами был, потом на меня напали трое, вывихнули руку, отняли камеру, разбили её, до сих пор мы ждем полицию, чтобы она разобралась. Несмотря на то, что у нас есть видео с другой камеры, они утверждают, что у нас камеры не было».
После вмешательства полиции камеру удалось вернуть, но весь отснятый материал с неё был уже удалён. По мнению Ксении Собчак, нападавшие специально разделили её со съёмочной группой, чтобы не нанести ей вреда: «Они не могли бить меня или боялись. Поэтому когда нас разделили, я увидела, что они начали бить Сергея [Ерженкова]. Я стала кричать, они меня оттолкнули и окружили, чтобы я не могла встать. Я испугалась, потому что никогда не сталкивалась с такой агрессией». Методы нападавших Ксения сравнила с «ментовскими прихватами»: «Они же еще очень технично поступили: я пока Сергея защищала, они увели Филиппа и начали бить его, я пошла к нему, тогда начали бить Сережу. Как только я подхожу, они делают вид, что ничего не происходит. Очень, честно говоря, такие ментовские прихваты».
Представитель схиигумена Сергия Всеволод Могучев назвал случившееся «качественной провокацией» и заявил, что Собчак пыталась сорвать богослужение. По мнению Могучева, шумиха вокруг этого инцидента призвана привлечь внимание к фильму Собчак: «Насколько я знаю, людей не били. Была провокация — попытка срыва богослужения. Ксению до этого просили представить другую точку зрения — епархии, чтобы объективный сюжет был. Отец Сергий не хотел лично с ней общаться, чтобы не втягивать себя как молитвенника в пиар-компанию, в шоу. На мой взгляд, то, что произошло, — качественная провокация, пиар-ход. Благодаря которому, когда выйдет основной материал, у него будет большое число просмотров. Ксения в этом плане является профессионалом, что она доказала в очередной раз».
фото: Бывшая послушница Кристина и Ксения Собчак
Съёмочная группа подала в полицию заявление о телесных повреждениях, о повреждении оборудования и о препятствовании исполнению журналистских обязанностей. К заявлению приложили видео, которое сняла помощница Собчак. Сама телеведущая намерена выяснить, кем являются люди, напавшие на Сергея и Филиппа.
фото: Сергей Ерженков пишет заявление в полицию
«Конечно, все что сегодня произошло, это полнейший беспредел. Это похоже на православный Талибан (запрещённая в России организация), такая республика ДНР в отдельно взятом городе и монастыре. Удивительно и страшно, что в 21 веке происходят такие вещи. Более того, сейчас появилась новая тема для расследования, которой мы собираемся заняться, по поводу всех этих людей, которых мы зафиксировали на камеру. Они явно не послушники — люди в черных спортивных костюмах, быдловатого бандитского вида из девяностых. Какое они отношение имеют к служению, к женскому монастырю? Из того, что я видела, они представляют «силовой блок» православной истории внутри храма. У меня очень много вопросов, мы будем каждого человека опознавать [по видео] и узнавать, кто эти люди».
обсуждение >>